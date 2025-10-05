ИЗПРАТИ НОВИНА
Доц. Аврамов: В голяма част от историята си българската валута е била фиксирана към чужда
Автор: ИА Фокус 20:54
© bgonair
За съжаление, хората, които казват, че сме финансово неграмотни, са прави. Това заяви икономистът доц. Йосиф Аврамов.

В ефира той разказа историята на българските пари.

"Имената на българския лев, на румънските леи и на албанските леки идват от лъва. Няма спорове тук", категоричен бе икономистът. 

"Преди Освобождението църковните общини са секли пари, но когато руските войски се оттеглят през 1977 година, в България са циркулирали освен османски пари, руски рубли и копейки, германски талери, италиански дукати, австрийски кройцери и малко сръбски динари. Този период е продължил не по-вече от 3-4 години. През 1881 година, само 2 години след основаването на Българска народна банка, първите български монети са отсечени вече от БНБ", разказа доц. Аврамов пред Bulgaria ON AIR. 

В голяма част от историята си българската валута е била фиксирана към чужда: "Когато не е била прикрепена, България е била в изключително лошо финансово състояние, а през 1997 година фалира", посочи още икономистът.

И заключи - парите са ценни днес, не се знае какво ще стане в бъдеще.

"Затова е добре наистина да си носим новите дрехи и да не се лишаваме от обикновени нужди", каза още Доц. Йосиф Аврамов.







