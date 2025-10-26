ИЗПРАТИ НОВИНА
До часове времето се преобръща, кодове от първа и втора степен са в сила
Автор: Екип Plovdiv24.bg 06:58Коментари (0)500
©
Атмосферното налягане се понижава и ще е значително по-ниско от средното за месеца.

Днес в цялата страна ще е облачно. В западните и централните райони ще има валежи от дъжд, на места в Западна България интензивни и значителни по количество. Вечерта валежите ще обхванат и източната част от страната. Ще продължи да духа до умерен вятър от юг-югозапад, на места на север от планините и временно силен. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, в София – около 14°.

В планините ще е облачно, високите върхове и открити части ще бъдат в облачния слой. Главно в масивите в Западна България ще има валежи от дъжд над 1800-2000 метра – от сняг. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 6°.

Над Черноморието ще има значителна облачност. На отделни
©
места привечер ще превали дъжд. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 18° и 21°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 53 мин. и залязва в 17 ч. и 27 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 34 мин. Луната в София изгрява в 11 ч. и 51 мин. и залязва в 20 ч. и 8 мин. Фаза на Луната: три дни преди първа четвърт.







Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

