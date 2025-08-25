ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
До 30 години средната възраст на работещите в България може да бъде 57-60 години
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:48Коментари (0)0
©
В няколко области в България – Видин, Габрово, Кърджали, Кюстендил и Смолян – пенсионерите вече съставляват над 40% от населението, показват данни на НОИ и НСИ. Тази тенденция влияе не само върху качеството на живот, но и поставя сериозни предизвикателства пред социалната система и икономиката.

Във Видин например броят на хората с пенсия е около 30 хиляди. От общо около 70 500 жители в края на 2024 г., 34% са над трудоспособна възраст. Средната възраст в областта е 49 години, съобщава началникът на отдел "Статистически изследвания“ – Видин, Цветан Цветков. Той уточнява, че до 16-годишна възраст са малко над 8 700 души, в трудоспособна възраст – около 37 700, а над трудоспособна възраст – над 24 000. Така все по-голям дял от населението в региона е в пенсионна възраст.

Застаряването е световен и европейски процес, но в България той е особено остър заради ниската раждаемост, високата смъртност и висока заболеваемост. Коефициентът на икономическа активност у нас е едва около 53%, докато средният за ЕС е 76%. Според Томчо Томов от Българската стопанска камара, ако тенденцията се запази, след три десетилетия средната възраст на работещите българи може да достигне 57–60 години, предава БНР.

От Камарата посочват, че в страната има вътрешни резерви за пазара на труда. Около 800 хиляди души в трудоспособна възраст са извън него – безработни, отпаднали от образованието или икономически неактивни. Сред тях впечатление правят около 200 хиляди млади хора, които нито учат, нито работят. Причините за тази неактивност са различни: липса на трудови навици, ниска мотивация, недоволство от предлаганите възнаграждения, получаване на средства от близки в чужбина или работа в сивата икономика. Част от тях имат ниска грамотност и произхождат от маргинализирана среда.

Друг важен резерв са пенсионерите, които продължават да работят – около 370 хиляди души. Макар водещата причина да е ниският размер на пенсиите, немалко от тях остават на работа и заради професионалния си капацитет и желанието да не се откъсват от активния живот. Най-често това са заети в образованието, здравеопазването, търговията, услугите, туризма, производството и строителството – сектори, които трудно биха се развивали без тях.

Работещите пенсионери са ценени не само заради знанията и опита си, но и заради отношението към труда. Въпреки това на пазара на труда се усещат напрежение и различия между поколенията. Днес заедно работят представители на пет поколения, които имат различни ценности, навици и отношение към работата. По-възрастните поколения – традиционалисти и поколение Х – са около 65–66% от работната сила. В същото време младите избягват производствените професии и професиите, изискващи STEM умения (наука, технологии, инженерство, математика). Това е сериозно предизвикателство за икономиката.

Според Томов решението е да се направи образованието по-привлекателно, особено в сферата на STEM, както и да се подкрепят жените на пазара на труда чрез по-добри детски градини и здравеопазване. Допълнителен резерв са и българите в чужбина – около 2,5 милиона души. През последните години се наблюдава завръщане на между 70 и 100 хиляди души годишно, включително млади. За да бъдат привлечени повече завръщащи се, страната трябва да предлага конкурентни възнаграждения, социални придобивки и добра информираност за условията у нас. Очаква се приемането в Еврозоната да улесни тази тенденция.

Застаряването на работната сила налага създаване на работни места, които да отговарят на нуждите на по-възрастните, както и по-добро използване на потенциала на хората в активна възраст. Различията между поколенията – в отношението към технологиите, риска и ценностите – правят съвместната работа трудна. Младите търсят смисъл и престиж в работата, докато по-възрастните са по-предпазливи и обръщат внимание на рисковете. Това води до трудности в комуникацията, тъй като използват различни средства и дори "говорят на различен език“.

Необходима е промяна в културата и отношението към по-възрастните работници, както и използване на силните страни на всяко поколение. Предприятията трябва да преструктурират управленските си процеси, за да се адаптират към новите тенденции.

Във Видин близо 43% от населението вече е пенсионери, а регионът е сред най-бедните в страната заради ниските доходи и липсата на работни места. Жителите смятат, че застаряването е резултат от липса на грижа за региона през годините – закриване на заводи, липса на инвестиции и изтичане на младите хора към чужбина и София.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Промениха прогнозите, краят на лятото се отлага!
20:27 / 24.08.2025
Пловдивчанин към Хампарцумян: Можеш да живееш в панелка и да имаш...
20:00 / 24.08.2025
Идва след броени часове
19:19 / 24.08.2025
Хиляди на протест срещу безводието в Плевен: Настояват за оставка...
18:05 / 24.08.2025
Туристка: Какво да правя в Гърция? За същите пари в България ще с...
17:04 / 24.08.2025
Алибегов: Цените са по-високи по плажовете у нас, защото сезонът ...
16:07 / 24.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Пловдивчанин към Хампарцумян: Можеш да живееш в панелка и да имаш добър стандарт на живот
Пловдивчанин към Хампарцумян: Можеш да живееш в панелка и да имаш добър стандарт на живот
20:00 / 24.08.2025
Антони Цонев за Андрей Баташов: Имаше и петна в мозъка. Дори да беше оцелял, нямаше да бъде този човек
Антони Цонев за Андрей Баташов: Имаше и петна в мозъка. Дори да беше оцелял, нямаше да бъде този човек
09:27 / 23.08.2025
След 20 години култов дует отново заедно
След 20 години култов дует отново заедно
11:27 / 23.08.2025
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
09:45 / 24.08.2025
Честито на Боряна Калейн
Честито на Боряна Калейн
08:32 / 23.08.2025
Азис с признание за Мила Роберт
Азис с признание за Мила Роберт
21:36 / 23.08.2025
Максималната стойност на ваучерите за храна при превалутиране по закона за въвеждане на еврото е 102,26 евро
Максималната стойност на ваучерите за храна при превалутиране по закона за въвеждане на еврото е 102,26 евро
11:51 / 24.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Застреляха президента на Локо Пд Георги Илиев
Катастрофи в България
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: