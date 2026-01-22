До 20 см е снегът в Смолянско, затворени за товарни автомобили с ремаркета са проходите "Превала", "Рожен" и "Печинско"

© Между 15 и 20 см е снежната покривка в Смолянско след обилния снеговалеж през нощта, съобщи за ФОКУС дежурният в Областно пътно управление – Смолян. Пътищата са почистени и обработени. На терен през нощта са работили 57 машини.



Заради снеговалеж и снегопочистване са въведени временни ограничения за тежкотоварните автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите "Превала“, "Рожен“ и "Печинско“, както и по пътищата III-866 Девин - Михалково и II-37 Батак – Доспат. На места в областта все още вали слаб сняг.



В Смолян снежната покривка е около 10 см. Централните улици са почистени.



От Областно пътно управление – Смолян призовават водачите да шофират внимателно и със съобразена скорост и автомобили им да са подготвени за движение при зимни условия.