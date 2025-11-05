Днес става на 66, а от 26 години е кмет на наш град със сменено име

© Златко Софрониев Живков е български политик, член на СДС, кмет на Община Монтана от октомври 1999 г., бивш учител по история на СОУ "Йордан Радичков“ Монтана в периода 1985 – 1993, директор на СОУ "Йордан Радичков“ Монтана в периода 1993 – 1997, и началник на Инспектората по образование на Министерството на образованието и науката в Монтана (1997 – 1999). Живков е избран за 36-и кмет на община Монтана през 1999 г. и преизбран през 2003, 2007, 2011, 2015, 2019 и 2023 г.



Роден е на 5 ноември 1959 г. в Бойчиновци, в семейството на шивачка и фабричен работник. Израства в село Трифоново. Има магистърска степен по история от Великотърновския университет и специализира история на Българското възраждане от Софийски университет. През 1985 г. става учител по история на СОУ "Йордан Радичков“ в Монтана, а по-късно директор на същото училище през 1993 г. От 1997 до 1999 г. е началник на Инспектората по образование на министерството на образованието и науката в област Монтана.



Живков има две деца със съпругата си Албена – поетесата Антина Златкова и Орлин, още познат като музикалния продуцент Орли Анроу. Владее руски език.



От 1945 до 1993 година Монтана се казва Михайловград.