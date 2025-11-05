ЗАРЕЖДАНЕ...
|Днес става на 66, а от 26 години е кмет на наш град със сменено име
Роден е на 5 ноември 1959 г. в Бойчиновци, в семейството на шивачка и фабричен работник. Израства в село Трифоново. Има магистърска степен по история от Великотърновския университет и специализира история на Българското възраждане от Софийски университет. През 1985 г. става учител по история на СОУ "Йордан Радичков“ в Монтана, а по-късно директор на същото училище през 1993 г. От 1997 до 1999 г. е началник на Инспектората по образование на министерството на образованието и науката в област Монтана.
Живков има две деца със съпругата си Албена – поетесата Антина Златкова и Орлин, още познат като музикалния продуцент Орли Анроу. Владее руски език.
От 1945 до 1993 година Монтана се казва Михайловград.
