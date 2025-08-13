ЗАРЕЖДАНЕ...
|Днес над България ще бъде слънчево
В планините ще бъде слънчево, в следобедните часове с незначителна купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра - около 20°.
По Черноморието ще е подходящо за туризъм. Ще бъде слънчево и ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 27°-29°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, съобщават от НИМХ.
