|Днес много от банките ще работят извънредно
С цел да улеснят гражданите и бизнеса при обмяната на банкноти и монети от левове в евро, редица банкови клонове ще работят извънредно в съботните дни през месец януари. По този начин клиентите ще имат повече възможности да извършат необходимите операции в удобно за тях време.
Банките ще осигурят допълнителен персонал и ясна организация на обслужването, за да гарантират спокойна, информирана и ефективна обмяна на валутата по фиксирания курс, в съответствие с установените правила – без такси за клиентите и без лимити, като за суми над 30 000 лв. е необходима предварителна заявка. При обмяната на левове в евро клиенти и неклиенти във всяка банка се третират идентично, като е възможно да се изисква попълване на необходимите документи в съответствие със ЗМИП.
Подробна информация за конкретните клонове и работното им време ще бъде публикувана своевременно на интернет страниците на съответните банки, както и на уебсайта на АББ.
Банковият сектор остава ангажиран с това преходът към еврото да продължи плавно, като приоритет остават удобството и спокойствието на гражданите.
