Диян Стаматов: Направихме важна крачка напред!
Автор: Илиана Пенова 17:24Коментари (0)268
© Facebook
Днес направихме важна крачка напред по отношение на НЕИСПУО!

СРСНПБ благодарим на Министъра на образованието Красимир Вълчев и на Директора на Дирекция ИКТ Филип Иванов за бързата реакция и готовността за действие! Това написа във Фейсбук профила си Диян Стаматов

Ето какво обясни той:

На срещата с директори на детски градини за първи път ясно се чуха проблемите с националната електронна система в предучилищното образование – система, която вече 5+ години не отговаря на нуждите на времето.

Изговорихме всички казуси

Поет е ангажимент за решения

Предстоят нови срещи и реални действия

Заедно ще дигитализираме работата на учители и директори!

НЕИСПУО е тук, за да бъде от полза на всички в системата на образованието!

Какво е НЕИСПУО?

НЕИСПУО е модерна уеб базирана платформа, предназначена за използване от директори, учители, родители, ученици и административен персонал в училищата, детските градини, ЦПЛР/СОЗ и ЦСОП.







