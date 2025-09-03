ИЗПРАТИ НОВИНА
Директорът на тол управлението с важна информация за отчитането на средна скорост и претоварване
Автор: Петър Дучев 17:44
© Булфото
На 6 в 12 часа ще стартира правоприлагането за средна скорост. Това обяви директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов след заседанието на Министерски съвет, предаде репортер на "Фокус".

Той уточни, че на сайта на Националното тол управление динамично се актуализира информацията за текущо преминалите първоначална проверка отсечки. "Към момента те са 14 на брой", посочи Асенов и допълни, че минути по-рано е бил информиран за още две отсечки, които са преминали проверка. "Със старта ще бъдем готови с 22 отсечки, които покриват участъци от всички автомагистрали, така и ключови отсечки с висока концентрация на ПТП", каза
още той.

До края на годината е подготвен график, с който да бъдат покрити над 1200 км от пътната мрежа за контрол на средна скорост.

Асенов коментира и контрола по претоварването на ППС и претеглянето им в движение. Очаква се това да стартира около 15 октомври.

Повече подробности във видеото.


Преди сватбата си с новия тя заведе три от децата при бившия
14:12 / 01.09.2025
Наша актриса, позната повече с гласа си, днес става на 66
12:10 / 01.09.2025
Франциска Йорданова с последни думи за "Преди обед"
11:32 / 01.09.2025
Стотици училища и детски градини затварят врати в Гърция
17:31 / 01.09.2025
Гурбетчии започнаха да продават апартаментите тук заради кредити там
15:28 / 01.09.2025
Конкурент на Джъмбо отваря магазин в България
17:19 / 01.09.2025
Донка Байкова: Оцелявали сме, защото сме яли боб с хляб
12:19 / 01.09.2025
Статистика: