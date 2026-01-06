ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Директор в банка: За неклиенти изискваме такса, три декларации и копия на документи за произход на средствата
"Български пощи“ от своя страна извършват обмен на левове в евро само в населени места без банкови офиси, също за срок от шест месеца, считано от 1 януари 2026 г.
Първият работен ден на новата година обаче показа, че практическото прилагане на закона не е еднозначно във всички кредитни институции. Проверка в три от по-големите банки в столицата установи различна организация на процеса по обмяна на валута.
В част от банките не се образуваха опашки от чакащи клиенти, като служителите успяваха да обслужват гражданите бързо и без затруднения. В други обаче се стигна до чакане от над един час, което принуди немалка част от хората да се откажат и да отложат обмяната за следващите дни.
Различия се наблюдават и в прилагането на самия Закон за въвеждането на еврото. В някои банки условията за обмяна зависят от това дали лицето е клиент на съответната институция.
Ако гражданинът е клиент на банката, обмяната обикновено се извършва безпроблемно. За неклиенти обаче в част от банките се изисква заплащане на такса, а в други – предоставяне на допълнителни документи.
"В някои случаи се изисква попълване и разпечатване на три декларации, както и копия на документи за произход на средствата“, обясни пред БНР Васил Димитров, директор "Приемане на еврото“ в една от големите търговски банки у нас.
Същевременно има и банки, в които не се изискват никакви документи при обмяна на левове в евро и не се начисляват такси, независимо дали лицето е клиент или не.
Общо за всички банки остава ограничението, че физическите лица могат да обменят до 1000 лева на каса. При юридическите лица процесът изглежда по-добре организиран и преминава с по-малко затруднения.
Различните практики пораждат въпроси доколко еднакво и последователно се прилага законът във всички банки в страната, особено в първите дни от въвеждането на еврото.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1672
|предишна страница [ 1/279 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 47 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Продавачка: Много объркано стана, купуват по 1-2 моркова, изнервя...
10:02 / 06.01.2026
Бенатова: Банките нарушават закона, като отказват на хората да им...
10:00 / 06.01.2026
Патриарх Даниил на Богоявление: Ние човеците сме буквално като ов...
10:00 / 06.01.2026
Разселването на бездомни животни е изцяло противозаконно и равнос...
09:43 / 06.01.2026
Хампарцумян: Най-добре си сменяйте парите в собствената банка, за...
09:29 / 06.01.2026
Сиромахов: Кариерата на Антон Хекимян е безспорно доказателство, ...
09:25 / 06.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
14:04 / 04.01.2026
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
21:27 / 05.01.2026
Смениха името на наше село
14:59 / 04.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS