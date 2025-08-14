ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Директор на училище: Учениците, които приключват втора смяна късно, почти не виждат родителите си
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:49Коментари (0)457
©
В 227 училища в страната учениците продължават да учат на две смени, което принуждава децата да стават много рано сутрин или да се прибират по тъмно вечер. Най-остър е проблемът в големите градове – София, Пловдив и Варна.

По Националната програма на Министерството на образованието и науката (МОН) и Плана за възстановяване и устойчивост се реализират проекти за разширяване и дострояване на училища, с цел преминаване към едносменно обучение.

В столицата най-мащабните ремонти се извършват в Националната природо-математическа гимназия (НПМГ) и 73-то средно училище. Директорите на двете учебни заведения са категорични, че едносменният режим е най-добър както за учениците, така и за родителите.

"Не е нормално ученик, който приключва втора смяна в 19:30 ч., да се прибира вкъщи в 20:30–21:00 ч. и на практика половин година да не вижда родителите си. Също така не е редно в студените зимни утрини децата да тръгват към училище в неподходящо време“, коментира пред БНТ Иван Петков, директор на 73-то СУ.

Ивайло Ушагелов, директор на НПМГ, допълва: "Със сигурност едносменното обучение е по-добро – това показват и научните изследвания, и нашият собствен педагогически опит.“

В двора на 73-то СУ, със средства от Плана за възстановяване и устойчивост и чрез Столичната община, се изгражда нов корпус за учениците от 1-ви до 4-ти клас. Проектът е на стойност близо 6 млн. лева и предвижда 12 нови класни стаи и физкултурен салон. Очаква се едносменният режим да бъде въведен още от следващата учебна година.

Строителните дейности протичат при засилени мерки за безопасност.

"Навсякъде има строителна ограда, трайно закрепена, за да не позволи по никакъв начин на децата да я преместят“, увери инж. Красимир Кръстев, представител на фирмата-изпълнител.

В НПМГ пък се строи нов корпус с 24 класни стаи, СТЕМ-център и физкултурен салон. Инвестицията е за около 9 млн. лева и е по Националната програма на МОН за пристрояване на училища. Преминаването на едносменен режим е планирано за първия учебен ден на 2028 г.

"Да, временно дворът ни е по-ограничен за спортни дейности, но за да се случи това, трябва да приемем някои неудобства“, коментира Ушагелов.

В момента около 10% от училищата в страната работят на двусменен режим. За последните четири години 30 училища вече са преминали към едносменно обучение, а през следващия период предстои разширяване на още 44 училища, 10 от които в София.

"Новото издание на програмата за строителство продължава, като са одобрени още 260 млн. лева за проекти“, съобщи заместник-министърът на образованието Емилия Лазарова.

Очакванията са, че в близките години и последните около 200 училища ще преминат към едносменен режим, с което ще остане в миналото ранното ставане и късното прибиране на учениците.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Експерт разкри защо Чехия не допусна самолета от София и се намес...
13:20 / 14.08.2025
Кметицата на Троян: Не се налага затваряне на "Къпинчо" заради ме...
13:22 / 14.08.2025
Мечка е забелязана в района на парк "Къпинчо"
12:50 / 14.08.2025
Меле с няколко коли край морето
12:35 / 14.08.2025
Втората най-търгувана стока в света може да поскъпне с 600% в сле...
12:22 / 14.08.2025
Онлайн измами, фалшива храна и подвеждащи етикети подкопават дове...
12:16 / 14.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след пълното влизане на еврото ще взимаме 1022,59
Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след пълното влизане на еврото ще взимаме 1022,59
08:03 / 13.08.2025
Започна новото безсмислено риалити
Започна новото безсмислено риалити
08:18 / 12.08.2025
Слави Трифонов: Нямам думи!
Слави Трифонов: Нямам думи!
19:09 / 13.08.2025
Собственик на козметичен салон: Ще изхвърлим доста голяма част от нещата, защото подлежим на проверки и на санкции
Собственик на козметичен салон: Ще изхвърлим доста голяма част от нещата, защото подлежим на проверки и на санкции
19:29 / 12.08.2025
Ако търговецът трябва да върне 5,50 евро, но няма дребни и реши да върне 10,50 лв., ще ощети клиента
Ако търговецът трябва да върне 5,50 евро, но няма дребни и реши да върне 10,50 лв., ще ощети клиента
09:55 / 12.08.2025
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
14:11 / 13.08.2025
Марта Вачкова: За мен беше огромен комплекс, с който доскоро се борех
Марта Вачкова: За мен беше огромен комплекс, с който доскоро се борех
09:20 / 12.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Лято 2025
Предаване "Цветовете на Пловдив"
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: