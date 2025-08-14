Директор на училище: Учениците, които приключват втора смяна късно, почти не виждат родителите си

© В 227 училища в страната учениците продължават да учат на две смени, което принуждава децата да стават много рано сутрин или да се прибират по тъмно вечер. Най-остър е проблемът в големите градове – София, Пловдив и Варна.



По Националната програма на Министерството на образованието и науката (МОН) и Плана за възстановяване и устойчивост се реализират проекти за разширяване и дострояване на училища, с цел преминаване към едносменно обучение.



В столицата най-мащабните ремонти се извършват в Националната природо-математическа гимназия (НПМГ) и 73-то средно училище. Директорите на двете учебни заведения са категорични, че едносменният режим е най-добър както за учениците, така и за родителите.



"Не е нормално ученик, който приключва втора смяна в 19:30 ч., да се прибира вкъщи в 20:30–21:00 ч. и на практика половин година да не вижда родителите си. Също така не е редно в студените зимни утрини децата да тръгват към училище в неподходящо време“, коментира пред БНТ Иван Петков, директор на 73-то СУ.



Ивайло Ушагелов, директор на НПМГ, допълва: "Със сигурност едносменното обучение е по-добро – това показват и научните изследвания, и нашият собствен педагогически опит.“



В двора на 73-то СУ, със средства от Плана за възстановяване и устойчивост и чрез Столичната община, се изгражда нов корпус за учениците от 1-ви до 4-ти клас. Проектът е на стойност близо 6 млн. лева и предвижда 12 нови класни стаи и физкултурен салон. Очаква се едносменният режим да бъде въведен още от следващата учебна година.



Строителните дейности протичат при засилени мерки за безопасност.



"Навсякъде има строителна ограда, трайно закрепена, за да не позволи по никакъв начин на децата да я преместят“, увери инж. Красимир Кръстев, представител на фирмата-изпълнител.



В НПМГ пък се строи нов корпус с 24 класни стаи, СТЕМ-център и физкултурен салон. Инвестицията е за около 9 млн. лева и е по Националната програма на МОН за пристрояване на училища. Преминаването на едносменен режим е планирано за първия учебен ден на 2028 г.



"Да, временно дворът ни е по-ограничен за спортни дейности, но за да се случи това, трябва да приемем някои неудобства“, коментира Ушагелов.



В момента около 10% от училищата в страната работят на двусменен режим. За последните четири години 30 училища вече са преминали към едносменно обучение, а през следващия период предстои разширяване на още 44 училища, 10 от които в София.



"Новото издание на програмата за строителство продължава, като са одобрени още 260 млн. лева за проекти“, съобщи заместник-министърът на образованието Емилия Лазарова.



Очакванията са, че в близките години и последните около 200 училища ще преминат към едносменен режим, с което ще остане в миналото ранното ставане и късното прибиране на учениците.