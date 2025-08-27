ИЗПРАТИ НОВИНА
Директор: Докато ученикът е в училище няма да има право да използва мобилен телефон
Автор: Илиана Пенова 22:22Коментари (1)373
©
От новата учебна година влизат в сила нови правила за забрана на използването на мобилни телефони и други екранни устройства от учениците по време на занятия и междучасия. Целта е да се намали разсейването и да се повиши концентрацията в клас. От МОН обмислят и учениците да започват учебни занятия по-късно. Това каза пред NOVA директорът на 119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов" Диян Стаматов.

По думите му "основната надежда на всички е пълната забрана на мобилни телефони по време на учебния процес да е от полза".  "В момента свободата за използване на мобилен телефон постоянно създава много проблеми и противоречия. Законодателната инициатива предвижда забрана не само в час, но и в междучасието – тоест, докато ученикът е в училище да няма право да използва мобилен телефон. Има две възможности: първата – телефонът да остане в раницата на детето, но да не се използва, и втората – по-строга, с изземване на устройствата и връщането им в края на учебния ден. Въпреки това, събирането и пазенето на телефоните създава логистични трудности“, обясни той. 

И подчерта, че ако правилата не се спазват - ще има санкции. "С така разписаната забрана  те ще бъдат напълно възможно приложими. Те ще са най-много. Учениците трябва да разберат, че телефонът е инструмент за образование, а не за социални мрежи през учебно време“, каза директорът.

По отношение на деца, които имат здравословни и други причини и се нуждаят от постоянен контакт със семействата си, Стаматов подчерта, че и в момента се попълва декларация от родителите, която гарантира възможността мобилният телефон  да се използва по подобни причини. Той припомни, че България изостава с въвеждането на тези мерки. 

"Във Франция, Финландия и САЩ подобни забрани отдавна са въведени. В Гърция над 200 хиляди ученици вече са санкционирани за неспазване на правилата, включително с отстраняване от училище“, отбелязва той. 

По отношение на по-късното започване на учебните часове той заяви, че "в много училища, където се учи на една смяна - занятията започват по-късно, което е положително". "В София например, учениците от първи до четвърти клас започват в 8 или 8:30 ч. А по-големите ученици, които са на двусменен режим – в 7:30 ч., което е разумно с оглед на смесения график. Тези училища са отворени до 19:30 часа и нямам как да се започват часовете по-късно от 7:30 часа", припомни той. 

Относно промените за НВО по математика за 7 и 10 клас от тази учебна година той обясни, че основната идея е да няма прекалена концентрация само върху математиката, а и да се оценяват други природни дисциплини – физика, химия, астрономия. "Това ще направи изпитите по-лесни и балансирани“, категоричен е Стаматов.







0
 
 
..и всички деца ще сасъс смарт часовници!!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

