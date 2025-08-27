ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Директор: Докато ученикът е в училище няма да има право да използва мобилен телефон
По думите му "основната надежда на всички е пълната забрана на мобилни телефони по време на учебния процес да е от полза". "В момента свободата за използване на мобилен телефон постоянно създава много проблеми и противоречия. Законодателната инициатива предвижда забрана не само в час, но и в междучасието – тоест, докато ученикът е в училище да няма право да използва мобилен телефон. Има две възможности: първата – телефонът да остане в раницата на детето, но да не се използва, и втората – по-строга, с изземване на устройствата и връщането им в края на учебния ден. Въпреки това, събирането и пазенето на телефоните създава логистични трудности“, обясни той.
И подчерта, че ако правилата не се спазват - ще има санкции. "С така разписаната забрана те ще бъдат напълно възможно приложими. Те ще са най-много. Учениците трябва да разберат, че телефонът е инструмент за образование, а не за социални мрежи през учебно време“, каза директорът.
По отношение на деца, които имат здравословни и други причини и се нуждаят от постоянен контакт със семействата си, Стаматов подчерта, че и в момента се попълва декларация от родителите, която гарантира възможността мобилният телефон да се използва по подобни причини. Той припомни, че България изостава с въвеждането на тези мерки.
"Във Франция, Финландия и САЩ подобни забрани отдавна са въведени. В Гърция над 200 хиляди ученици вече са санкционирани за неспазване на правилата, включително с отстраняване от училище“, отбелязва той.
По отношение на по-късното започване на учебните часове той заяви, че "в много училища, където се учи на една смяна - занятията започват по-късно, което е положително". "В София например, учениците от първи до четвърти клас започват в 8 или 8:30 ч. А по-големите ученици, които са на двусменен режим – в 7:30 ч., което е разумно с оглед на смесения график. Тези училища са отворени до 19:30 часа и нямам как да се започват часовете по-късно от 7:30 часа", припомни той.
Относно промените за НВО по математика за 7 и 10 клас от тази учебна година той обясни, че основната идея е да няма прекалена концентрация само върху математиката, а и да се оценяват други природни дисциплини – физика, химия, астрономия. "Това ще направи изпитите по-лесни и балансирани“, категоричен е Стаматов.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 17 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Има фирми в България, които вече от много години са въвели 4-днев...
19:49 / 27.08.2025
Задържаха служителя на ЦГМ, пребил двама души в София заради пост...
17:26 / 27.08.2025
Земеделски производител с около 100 декара овощна градина: Ощетен...
17:21 / 27.08.2025
Експерт: Засичането на средна скорост е безсмислено, наложените г...
16:28 / 27.08.2025
Обявиха тридневен траур, една от жертвите е 17-годишната Габриела...
16:07 / 27.08.2025
Хотелиери: Собственици на имоти от България рушат туристическия б...
15:56 / 27.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост
16:43 / 25.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS