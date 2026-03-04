Димитър Радев номинира Карина Караиванова за подуправител на БНБ – ръководител на управление "Емисионно“. Това съобщиха от пресцентъра на БНБ.
Номинацията се прави на основание Решение на Народното събрание от 25 февруари 2026 г. за откриване на процедура за избор на подуправител на Българската народна банка – ръководител на управление "Емисионно“, прието на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 89, ал. 8 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и чл. 13, ал. 2 от Закона за Българската народна банка.
Карина Караиванова има дългогодишен професионален опит в областта на публичните финанси и финансовия сектор. Заемала е ръководни позиции в Министерството на финансите, включително като заместник-министър на финансите, била е председател на Комисията за финансов надзор, а понастоящем представлява България в Съвета на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие.
