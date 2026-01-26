ИЗПРАТИ НОВИНА
Димитър Маргаритов: Започването на информационната кампания за въвеждане на еврото създаде погрешното впечатление у търговците и потребителите
Автор: Цоня Събчева 16:10Коментари (0)635
©
Задълбочени прекалено много в административно-бюрократични контролни, законови и всякакви други ограничителни механизми, изпускаме същината на нещата, а същината на нещата са пазарните процеси. Те отстъпиха на заден план, за да бъдат изместени от квазидържавни планирани опити за намеса в икономиката. Това каза бившият председател на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС. 

По думите му още със започването на масираната информационна институционална кампания за въвеждане на еврото у търговците и у потребителите се е създало погрешното впечатление, че има напрежение и че предстои да се случи нещо страшно. "Това само по себе си доведе до ръст на цените на основните потребителски стоки, тъй като търговците се презастраховаха, очаквайки, че върху тях може да се стовари някакъв нормативен и репресивен държавен удар. В крайна сметка потребителите станаха жертва на този процес. Сега имаме действащ закон, който забранява на търговците да вдигат цени без да има икономически обосновани фактори, но от друга страна вече имаме вдигнати цени, които в някои случаи ни поставят в челните места в Европейския съюз“, обясни Маргаритов.

Изключително големи са очаквания и по отношение на контролните органи, отбеляза той. "Друг е въпросът доколко те имат възможността, капацитета и осигурения финансов и човешки ресурс от страна на държавата да се справят с огромния по обем труд, който се налага да бъде извършен, дори само по жалбите на потребителите, да проверят всеки търговец, за който има сигнал, че е повишил даден продукт, да направят анализ дали това отговаря на закона, дали има основания за санкция или не“, коментира Димитър Маргаритов.

Два законопроекта в Народното събрание предвиждат въвеждане на таван върху процента на възможните надценки или печалби за търговците. "Приемането на такива текстове в последния момент на съществуването на един парламент не е добър вариант, защото обикновено се раждат закони, които не са достатъчно обмислени, които имат доста дефекти и които в прилагането си пораждат още повече въпроси. На този етап не мисля, че е необходимо да се затяга още примката чисто нормативно. Говорим за въвеждане на някакви ограничителни норми, които са съмнителни, ако не вредни. Това ще бъде поредно струпване на една тежест на плещите на контролните органи, която е почти непоносима“, предупреди Маргаритов.


