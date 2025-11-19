ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Диетолог: Изварата е храна лекарство за черния дроб
Автор: Цоня Събчева 12:27Коментари (0)46
©
От общото количество консумирани зеленчуци и плодове, 2/3 трябва да бъдат за сметка на зеленчуците, 1/3 за плодовете, с цел превенция на свръхтеглото, инсулиновата резистентност, захарния диабет и изобщо метаболитния синдром. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ специалистът по хранене и диететика проф. Донка Байкова в коментар на изнесените данни от Националния статистически институт, че българите ядат по-малко хляб, сирене и зеленчуци, но повече плодове.

По думите й плодовете са два пъти по-висококалорийни от зеленчуците, като ако зеленчуците варират от 18 до 50 килокалории на 100 грама, то плодовете са между 50 и 100 килокалории на 100 грама. "Плодовете са по-вкусни, захарни, удовлетворяват потребностите ни от сладки неща, на второ място те са достъпни като цена,“ посочи гостът и добави, че от основно значение хората да имат информация, на база на която да вземат решения относно своята диета.  

Според проф. Байкова дневният порцион е минимум 400 г за ден в полза 2/3 на зеленчуците и 1/3 на плодовете. "През есенния период те са и 500-600 г. Колкото повече, по-добре, но съотношението да бъде запазено в полза на зеленчуците. Витамините и минералите са по-добре представени в групата зеленчуци, а плодовете имат витамини и минерали в по-ниско от зеленчуците количество, но имат и органични киселини. Т.е. яблъчна, лимонова, тартронова киселина, които влизат в цикъла на изгаряне на мазнините, така че те не са за пренебрегване.“

По-честото присъствие на пълнозърнестия хляб в менюто на българите е добра тенденция, посочи още специалистът, като според нея в последните години се наблюдава и друга добра тенденция – да се закусва с различни зърнени смеси: овесени ядки, ленено семе, сусамово семе, чия и прочие. "Това е въглехидратна храна, също както и тъмната паста и картофите“, които обаче според специалиста е добре да се консумират варени, а не пържени заради разликата в калориите.

Според проф. Байкова е добре да се консумира 350-400 г кисело мляко на ден, както и 35-50 г сирене на ден, а "изварата е храна лекарство за черния дроб, тъй като е богата на сяра“  и е добре да увеличим консумацията й за сметка на сиренето.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Синоптик: Удариха ни необичайни фьонове,
11:50 / 19.11.2025
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над произвола на...
11:25 / 19.11.2025
Проф. Ива Христова: Грипът доминира, щамовете на тип А са АН1N1 и...
10:58 / 19.11.2025
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улица...
10:26 / 19.11.2025
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
10:47 / 19.11.2025
Експерти: С цените на имотите в България ще се случи същото, коет...
10:06 / 19.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Драгана Миркович с тежка диагноза
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
08:54 / 17.11.2025
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
11:50 / 18.11.2025
Жалко! Още една хубава двойка се раздели
Жалко! Още една хубава двойка се раздели
19:04 / 17.11.2025
Адвокат опроверга с точни цитати полицая, който каза, че пешеходците трябва да вдигат ръка преди пресичане
Адвокат опроверга с точни цитати полицая, който каза, че пешеходците трябва да вдигат ръка преди пресичане
12:39 / 17.11.2025
Външна намеса е причината за ПТП с две жертви край Пловдив?
Външна намеса е причината за ПТП с две жертви край Пловдив?
16:49 / 17.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Зима 2025/2026 г.
Президентът внася в НС предложение за национален референдум за еврото
Локо в Първа лига, сезон 2024/2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: