ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Диетолог: Изварата е храна лекарство за черния дроб
По думите й плодовете са два пъти по-висококалорийни от зеленчуците, като ако зеленчуците варират от 18 до 50 килокалории на 100 грама, то плодовете са между 50 и 100 килокалории на 100 грама. "Плодовете са по-вкусни, захарни, удовлетворяват потребностите ни от сладки неща, на второ място те са достъпни като цена,“ посочи гостът и добави, че от основно значение хората да имат информация, на база на която да вземат решения относно своята диета.
Според проф. Байкова дневният порцион е минимум 400 г за ден в полза 2/3 на зеленчуците и 1/3 на плодовете. "През есенния период те са и 500-600 г. Колкото повече, по-добре, но съотношението да бъде запазено в полза на зеленчуците. Витамините и минералите са по-добре представени в групата зеленчуци, а плодовете имат витамини и минерали в по-ниско от зеленчуците количество, но имат и органични киселини. Т.е. яблъчна, лимонова, тартронова киселина, които влизат в цикъла на изгаряне на мазнините, така че те не са за пренебрегване.“
По-честото присъствие на пълнозърнестия хляб в менюто на българите е добра тенденция, посочи още специалистът, като според нея в последните години се наблюдава и друга добра тенденция – да се закусва с различни зърнени смеси: овесени ядки, ленено семе, сусамово семе, чия и прочие. "Това е въглехидратна храна, също както и тъмната паста и картофите“, които обаче според специалиста е добре да се консумират варени, а не пържени заради разликата в калориите.
Според проф. Байкова е добре да се консумира 350-400 г кисело мляко на ден, както и 35-50 г сирене на ден, а "изварата е храна лекарство за черния дроб, тъй като е богата на сяра“ и е добре да увеличим консумацията й за сметка на сиренето.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Синоптик: Удариха ни необичайни фьонове,
11:50 / 19.11.2025
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над произвола на...
11:25 / 19.11.2025
Проф. Ива Христова: Грипът доминира, щамовете на тип А са АН1N1 и...
10:58 / 19.11.2025
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улица...
10:26 / 19.11.2025
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
10:47 / 19.11.2025
Експерти: С цените на имотите в България ще се случи същото, коет...
10:06 / 19.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
11:50 / 18.11.2025
Жалко! Още една хубава двойка се раздели
19:04 / 17.11.2025
Външна намеса е причината за ПТП с две жертви край Пловдив?
16:49 / 17.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS