ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Диана Русинова: В този момент любовта "да го държиш в ръце" се превръща в смъртна опасност
"Фокус" публикува целия пост без редакторска намеса:
Колеги, приятели, родители – това не е удобство, това е чиста безотговорност. При рязко спиране или сблъсък тялото на детето излита напред със сила, която никой родител не може да удържи. Точно в този момент любовта "да го държиш в ръце“ се превръща в смъртна опасност. В този случай ако детето бъде притиснато между тялото на възрастния и волана, дори и при 30 км/ч, то шансовете му да оцелее са минимални.
Законът е ясен – децата трябва да пътуват в обезопасителни системи. Но дори и да нямаше закон, тук става дума за инстинкт, за грижа, за здрав разум.
Моля ви – не поставяйте живота на децата си в ръцете на случайността.
Не превръщайте автомобила в капан.
Всеки ден работим за пътна безопасност, но ако в колата не пазите собственото си дете, какво изобщо може да ви спре и да ви накара да разберете, че нямаме втори живот или резервни части за телата ни?
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Желязков: Ролята на България в колективната отбрана е гаранция за...
14:47 / 07.09.2025
Пълна прогноза на времето за следващите 5 дни
14:44 / 07.09.2025
Страшна гледка: Язовир Батак се превръща в пустиня
13:40 / 07.09.2025
От днес полицията глобява по 100 лева пешеходци
13:30 / 07.09.2025
Камерите заснеха 1500 нарушения само за 12 часа
14:45 / 07.09.2025
При разкопки откриха изключителен артефакт на 6500 години
12:38 / 07.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НАП започва да праща писма
17:12 / 05.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
09:37 / 06.09.2025
Експерт: Крадците разпознават домовете без аларма по надписа "Зло куче"
09:25 / 05.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS