Депутатът Маргарита Махаева иска публикуване на записите от теоретичния изпит за книжка на шофьора от катастрофата в София
Автор: Цвети Христова 19:00Коментари (0)0
© Facebook
Трагичните инциденти в нашата страна не само зачестиха прекалено много, но са и единственото време, в което обществото ни се събужда ефективно и започва да повдига въпроси. За съжаление по стар български обичай скоро забравя случилото се. Днес за жалост отново имаме повод да поднесем съболезнования на близките на човек, загинал на пътя. Това заяви депутатът от "Възраждане" Маргарита Махаева.

Ето какво още каза тя: "А аз като народен представител категорично ще поискам публикуване на видеозаписа от теоретичния изпит на шофьора, управлявал автомобила и проверка на практическия изпит, който е положил за книжка.

В София на 14 август 2025 г. отново нелепо загина човек, а трима други са в критично състояние. Автомобил, управляван от мъж на 21 години, по информация от медиите се е врязал в автобус на столичния градски транспорт. Тази трагедия е поредното болезнено напомняне за необходимостта от решителни мерки за повишаване на пътната безопасност в България.

Пътнотранспортните произшествия с фатален изход и тежки последици изискват по-строги наказания за виновните лица, особено когато причината е свързана с превишена скорост, безотговорно шофиране или други нарушения на пътните правила. В Народното събрание нашата парламентарна група вече е подкрепяла законодателни инициативи за увеличаване на санкциите при ПТП, включително по-тежки наказания за шофиране с превишена скорост, употреба на алкохол или наркотични вещества и други рискови поведения.

Смятаме, че подобни мерки са ключови за предотвратяване на подобни инциденти и за защита на живота на българските граждани. За превенция на пътя са нужни истински и достатъчно продължителни курсове (с видеозапис и софтуерен такъв), връщане на полигона, временни книжки за новите шофьори, които да се отнемат или остават постоянни съобразно статистиката им за нарушения за период от две години след издаването им, патрули на КАТ по участъците, в които има възможност за каране с висока скорост и съществен риск от ПТП.

Това може да се въведе в София и всяко населено място, за да запазим най-ценното - живота. Всичко останало са празни приказки, необмислени мерки и промени в законите, които водят до повече глоби за данъкоплатеца, но не и за ефективна превенция. Да се спре практиката “човек на човека", когато става въпрос за нарушения на пътя и така ще бъдат спасени животи".



Още по темата: общо новини по темата: 14
15.08.2025 Без образование и диплома, но с книжка, нови разкрития за шофьора камикадзе Виктор
15.08.2025 Шофьорът от касапницата с автобуса е вече с обвинение
15.08.2025 След тежката катастрофа в София: Започват проверки на шофьорите в ромските махали
15.08.2025 Една от глобите на Виктор, причинил касапницата в София, е малко преди удара в автобуса
15.08.2025 Шофьорът на аудито: Да треперят всички!
15.08.2025 Шофьорът, влетял в автобус, се охранява от полицаи в болницата
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Още новини от Национални новини:
Забравете за непоносимите жеги
16:04 / 15.08.2025
И двамата родители на 18-годишния младеж, който предизвика мелето...
16:10 / 15.08.2025
Агенцията по заетостта впрегна на работа над 7 200 айляци само за...
15:32 / 15.08.2025
Шофьорът на аудито: Да треперят всички!
14:28 / 15.08.2025
Шофьорът, влетял в автобус, се охранява от полицаи в болницата
14:05 / 15.08.2025
Петър Велков за катастрофата в София: Нагла и проста нация
13:23 / 15.08.2025

Слави Трифонов: Нямам думи!
Слави Трифонов: Нямам думи!
19:09 / 13.08.2025
След грешна резервация - семейство и трето дете напът
След грешна резервация - семейство и трето дете напът
16:55 / 13.08.2025
Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след пълното влизане на еврото ще взимаме 1022,59
Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след пълното влизане на еврото ще взимаме 1022,59
08:03 / 13.08.2025
Бизнесмен: Към своя край сме! Скоро на рафтовете в магазините няма да има български консерви
Бизнесмен: Към своя край сме! Скоро на рафтовете в магазините няма да има български консерви
19:08 / 14.08.2025
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
14:11 / 13.08.2025
Баба Ванга: Черно море ще достигне Сливен
Баба Ванга: Черно море ще достигне Сливен
17:33 / 14.08.2025
Те нямат сватба, но отбелязват годишнината си
Те нямат сватба, но отбелязват годишнината си
14:13 / 13.08.2025
Концесията на стадион "Пловдив"
Матури 2025
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
Български тенис
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
