|Депутатът Маргарита Махаева иска публикуване на записите от теоретичния изпит за книжка на шофьора от катастрофата в София
Ето какво още каза тя: "А аз като народен представител категорично ще поискам публикуване на видеозаписа от теоретичния изпит на шофьора, управлявал автомобила и проверка на практическия изпит, който е положил за книжка.
В София на 14 август 2025 г. отново нелепо загина човек, а трима други са в критично състояние. Автомобил, управляван от мъж на 21 години, по информация от медиите се е врязал в автобус на столичния градски транспорт. Тази трагедия е поредното болезнено напомняне за необходимостта от решителни мерки за повишаване на пътната безопасност в България.
Пътнотранспортните произшествия с фатален изход и тежки последици изискват по-строги наказания за виновните лица, особено когато причината е свързана с превишена скорост, безотговорно шофиране или други нарушения на пътните правила. В Народното събрание нашата парламентарна група вече е подкрепяла законодателни инициативи за увеличаване на санкциите при ПТП, включително по-тежки наказания за шофиране с превишена скорост, употреба на алкохол или наркотични вещества и други рискови поведения.
Смятаме, че подобни мерки са ключови за предотвратяване на подобни инциденти и за защита на живота на българските граждани. За превенция на пътя са нужни истински и достатъчно продължителни курсове (с видеозапис и софтуерен такъв), връщане на полигона, временни книжки за новите шофьори, които да се отнемат или остават постоянни съобразно статистиката им за нарушения за период от две години след издаването им, патрули на КАТ по участъците, в които има възможност за каране с висока скорост и съществен риск от ПТП.
Това може да се въведе в София и всяко населено място, за да запазим най-ценното - живота. Всичко останало са празни приказки, необмислени мерки и промени в законите, които водят до повече глоби за данъкоплатеца, но не и за ефективна превенция. Да се спре практиката “човек на човека", когато става въпрос за нарушения на пътя и така ще бъдат спасени животи".
