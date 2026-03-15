Народната представителка от "Да, България" Стела Николова обяви, че лично ще се занимава с предаване на сигнали за купуване на вот.Николова заяви, че ще предава получената информация на полицията и апелира гражданите да й пишат при забелязана нередност. Тя гарантира запазване на анонимността и уверява, че ще се следи за предприемане на нужните мерки от страна на органите на реда."Снощи граждани ми писаха къде и кой организира купуване на гласове. Предала съм на директора на ОД на МВР. Ако имате информация за вашето населено място или квартал, моля, пишете ми на лично съобщение или на мейл. Аз се ангажирам да предам на МВР информацията и след това заедно ще следим дали са взети необходимите мерки", написа Николова в своя Facebook профил.Публикацията предизвика вълна от реакции. Част от хората изразиха своя скептицизъм и коментираха изявлението иронично, изразявайки недоверие.