|Депутатите създадоха временна комисия за разследване на дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос
Вносители на предложението са ПГ на "ДПС-Ново Начало". Изненада дойде от коалиционните партньори на управляващото мнозинство ГЕРБ, които гласуваха "против" и "въздържал се".
"За" гласуваха вносителите, "Възраждане", БСП-Обединена левица, ИТН, МЕЧ, "Величие" и независимите депутати.
