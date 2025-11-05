ИЗПРАТИ НОВИНА
Депутатите създадоха временна комисия за разследване на дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос
Автор: Марияна Стойчева 14:12
©
Народните представители приеха проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техните фондации на територията на Република България, финансиращи български физически и юридически лица и неправителствени организации, както и установяване на свързаността им с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавна власт, предаде репортер на "Фокус". 

Вносители на предложението са ПГ на "ДПС-Ново Начало". Изненада дойде от коалиционните партньори на управляващото мнозинство ГЕРБ, които гласуваха "против" и "въздържал се". 

"За" гласуваха вносителите, "Възраждане", БСП-Обединена левица, ИТН, МЕЧ, "Величие" и независимите депутати.


Дано разкрият долните игри на дъртия евреин и го изгонят от България завинаги!!! И да установят на кой, колко е плащал, за "услуги", хубаво да лъснат всички политпроститутки и орално обслужващите ги медии!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

