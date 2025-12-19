Депутатите излизат в 25-дневна ваканция 

© Булфото Парламентът излиза в почивка от 22 декември 2025 година до 10 януари 2026 година. Това обяви зам.-председателят на Народното събрание Костадин Ангелов, предаде репортер ФОКУС.



Следващото пленарно заседание ще бъде от 14 януари 2026 година. Това прави 25 дни ваканция за депутатите, считано от днес.



Влизането в седмицата на коледните празници забавя и отлага за след Нова година стъпката, с която президентът Румен Радев ще продължи процедурата по връчването на първия мандат.