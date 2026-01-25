ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Денков за Радев: Това не е новият месия
"Радев не е нов – той е на политическия терен от девет години. Това не е новият месия, който идва отвън. Не мисля, че ще се повтори сценарият от 2021 г. със Слави Трифонов, когато се появи човек без политически опит“, заяви Денков пред NOVA.
Според него тогава ПП са влезли в политиката, защото Трифонов се е оказал "фалшив месия и фалшив спасител“.
"Дали Радев ще се окаже фалшив спасител, зависи от него. В момента липсва яснота какво точно иска и какви позиции заема“, подчерта Денков.
Той коментира и участието на ПП в т.нар. "сглобка“, определяйки го като грешка от партиен интерес, но полезна за страната.
"Сглобката беше влакът, който ни вкара в еврозоната и Шенген. Показахме, че доходите могат да се повишават, без да се увеличават данъците. Жертвахме част от подкрепата си, за да придвижим България напред“, заяви той.
По темата за отношенията между ПП и "Демократична България“ Денков отхвърли твърденията за разнобой заради Радев.
"Ако има разлика, тя е в емоцията. И ПП, и ДБ сме поставили на първо място общите приоритети. Не мисля, че въпросът дали Радев може да разцепи ПП–ДБ изобщо стои. Има много интриги“, коментира той.
Денков посочи, че евентуалното мото на кампанията може да бъде "Силна България в силна Европа“.
Той коментира и вътрешнопартийните процеси, като призна, че партията губи "ценен човек“ с оттеглянето на Лена Бориславова.
"Тя е едно от най-ярките лица в българската политика. Това е нейно решение и предпочитам тя самата да го обясни“, каза Денков.
По външнополитическите теми той подчерта, че България трябва да действа в синхрон с Европа.
"САЩ са стратегически партньор на България, но когато става дума за ключови въпроси, те трябва да се обсъждат с Европа. България не може да бъде силна, ако стои в ъгъла само с Орбан“, заяви Денков.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 56
|предишна страница [ 1/10 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
МВР Бургас с подробна информация за бруталния сблъсък със загинал...
19:18 / 25.01.2026
Голяма катастрофа край Бургас! Има загинали и ранени!
19:06 / 25.01.2026
Ива Митева: Радев може да направи единствено коалиция и ще са му ...
18:50 / 25.01.2026
Нови тарифи в МВР - вдигат двойно и тройно цените
17:27 / 25.01.2026
МОН предлага бъдеще за младежите със СОП и след училище
17:06 / 25.01.2026
Конна база Фанагория: Те го намериха. Събудиха го. Изведоха го. С...
15:58 / 25.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев: Ще млати сняг
09:37 / 23.01.2026
Орлин Горанов вече е много далече от България
09:58 / 23.01.2026
Избяга далече от България и намери щастието
16:06 / 24.01.2026
Днес стана на 39, малцина знаят рожденото й име
15:33 / 23.01.2026
Търговци предупреждават за фалшива банкнота от 50 евро
08:57 / 23.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS