Ден по-рано спират 6-ти блок на АЕЦ "Козлодуй" заради допълнителен дефект
Автор: Вилислава Ветренска 09:19
©
Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" ще бъде спрян на 21 декември. При подготовка за планираното на 22 декември спиране на блока за подмяна на защитно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината е установен дефект в още едно защитно устройство.

Наличните резервни устройства са изпратени в две независими научни организации, където ще преминат необходимите анализи и проверки, преди да бъдат монтирани. Няма отделяне на замърсяващи вещества в околната среда.

След изпълнение на планираните ремонтни дейности шести блок ще бъде включен в енергийната система на страната. Пети блок работи по график.


Още по темата: общо новини по темата: 72
