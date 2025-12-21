ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ден по-рано спират 6-ти блок на АЕЦ "Козлодуй" заради допълнителен дефект
Наличните резервни устройства са изпратени в две независими научни организации, където ще преминат необходимите анализи и проверки, преди да бъдат монтирани. Няма отделяне на замърсяващи вещества в околната среда.
След изпълнение на планираните ремонтни дейности шести блок ще бъде включен в енергийната система на страната. Пети блок работи по график.
