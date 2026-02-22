ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Дечев привиквал ли е днес полицаите, ангажирани със случая "Петрохан"? Слави Трифонов с въпроси към МВР
Затова, тъй като днес имам определена информация, задавам следните въпроси:
Първо - Министърът на вътрешните работи Емил Дечев привиквал ли е днес в ресторант "Ниагара“, намиращ се на ул. "Дойран“ 2 в София, полицаите, ангажирани със случая "Петрохан“?
Второ - Упражнявал ли е натиск министърът на вътрешните работи Емил Дечев над полицаите да замитат следите на ПП-ДБ по случая "Петрохан“?
Трето - Прокуратурата ще се задейства ли да провери поредната информация в тази посока, защото ако информацията се окаже вярна, всъщност това е престъпление?
Вижте сега, случаят "Петрохан“ е с огромна значимост. Според мен нищо не може да бъде заметено и нищо не може да бъде прикрито. И пак, според мен, всички държавни органи, които работят по този случай, трябва да бъдат оставени да си свършат работата бързо, да ни информират за резултатите и обществото най-после да се успокои. И искрено се надявам новите началници в МВР да постъпят умно и отговорно, а не да се опитват да прикриват следите на определени политически формации.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
