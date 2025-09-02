ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Дарение от 200 хил. лв. получи НАДРБ от Фондацията на Кока-Кола ХБК за борбата с пожарите
"Климатичните промени водят до все по-чести и разрушителни бедствия, а доброволните пожарникари остават на първа линия в борбата със стихиите. Дарението от Фондацията на Кока-Кола ХБК е ценна и навременна подкрепа, за която изказваме искрена благодарност. Това е важна стъпка към по-добра защита на хората и природата“, сподели Ясен Цветков, председател на НАДРБ.
"Мислите ни са с всички, които всеки ден се борят с опустошителните пожари. В Кока-Кола ХБК България и в цялата ни група вярваме, че когато държавата, бизнесът и доброволците обединят усилията си, можем да постигнем желаната промяна. Нашата подкрепа е пореден ангажимент, превърнат в действие, и искрено се надявам да виждаме все повече примери на солидарност“, каза Явор Стефанов, генерален директор на Кока-Кола ХБК България.
България е най-силно засегнатата страна в Европейския съюз от горски пожари за периода 2024-2025 г., според данни от Министерството на околната среда и водите, като през последните месеци в редица региони бе обявено бедствено положение. В тази критична ситуация стотици доброволци от НАДРБ, преминали специализирани обучения, се включиха в усилията за овладяване на пожарите рамо до рамо с професионални пожарникари, военни и спасителни служби. НАДРБ е най-голямата организация, обединяваща доброволните формирования в България, включваща клубове и екипи в цялата страна. Асоциацията подпомага изграждането и укрепването на местни доброволчески отряди, които работят в тясно партньорство с държавните институции и общините за по-бързи и ефективни реакции при извънредни ситуации.
Дарението от 200 000 лв. за НАДРБ е поредна стъпка в дългосрочния ангажимент на Фондацията на Кока-Кола ХБК да бъде надежден партньор на обществата в трудни моменти и да допринася за изграждането на по-устойчиви и сигурни общности. В допълнение към финансовата подкрепа, Кока-Кола ХБК България подкрепя доброволци, борещи се с пожарите, и с дарения на минерална вода.
Главният изпълнителен директор на Кока-Кола ХБК Зоран Богданович заяви: "Винаги сме готови да застанем до общностите, от които сме част, и да ги подкрепим. Даренията от Фондацията на Кока-Кола ХБК ще помогнат на засегнатите общности в процеса на преодоляването на тези опустошителни климатични събития. Те продължават нашата дългогодишна традиция да допринасяме за общото добро по подходящ и значим начин.“
Фондацията на Кока-Кола ХБК е създадена през 2023 г. с мисия да подкрепя общностите в страните, в които компанията оперира, като предоставя грантове за неправителствени организации в четири основни направления - общностна устойчивост и подпомагане при бедствия, достъп до чиста вода, икономическо овластяване на младите хора и кръгова икономика. Миналата година фондацията финансира редица проекти, включително инициативи за възстановяване след тежките наводнения в редица държави. В рамките на продължаващата си мисия, тя обяви дарения на обща стойност 2.3 млн. евро за подпомагане на местните общности в Гърция, Кипър, България и Румъния след опустошителните пожари и наводнения, включително за възстановяване на естествени гори и засилване на устойчивостта чрез оборудване и обучение на доброволци.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 204
|предишна страница [ 1/34 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Виктор Илиев е шофирал със 199 км/ч, употребявайки райски газ от ...
14:53 / 02.09.2025
Таков каза какво се вижда на записите и заяви: Това за мен е равн...
15:14 / 02.09.2025
Министър-председателят категоричен: Няма да се вдига ДДС и други ...
14:45 / 02.09.2025
Шефът на БНБ за еврото: Спестяванията ще бъдат защитени, кредитит...
15:15 / 02.09.2025
Входът на подлеза, който е посрещнал летящите мотриси, е като сле...
14:46 / 02.09.2025
Жега и дъжд до часове
13:10 / 02.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:37 / 31.08.2025
Роден е точно преди 59 години в наш град, чието име вече не е същото
20:23 / 31.08.2025
Франциска Йорданова с последни думи за "Преди обед"
11:32 / 01.09.2025
Наша актриса, позната повече с гласа си, днес става на 66
12:10 / 01.09.2025
Преди сватбата си с новия тя заведе три от децата при бившия
14:12 / 01.09.2025
През септември внимавайте с парите, не теглете необмислени кредити
12:25 / 31.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS