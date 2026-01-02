ЗАРЕЖДАНЕ...
|Да посрещнеш изгрева на Черни връх – лудост или зареждащо изживяване при минус 14
Обикновено свързваме посрещането на изгрева на 1 юли с Джулай морниг. Оказа се, че при липса на море, софиянци си посрещат изгрева от първите дни на новата година на Черни връх.
Читатели на Sofia24.bg ни изпратиха красиви снимки от първите часове на днешния 2 януари.
Младите хора написаха:
"Тръгнахме в 4.30, опаковани като за Антрактида, но си заслужаваше"
И ако не сте по-зимните приключения и да добавим, Джулая се пада в сряда през 2026 година.
