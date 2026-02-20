ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Да помогнем на Добромир Кръстев да се възстанови
Автор: Иван Сотиров 15:40Коментари (0)215
©
Дълги години Добромир Кръстев е добре познат като оператор в бургаската телевизия Канал 0. Днес той вече не работи в телевизията, но не е изоставил камерата и любовта си към визуалния разказ. Негови предавания продължават да се излъчват и днес.

В последните години Добромир снима основно филми, свързани с лов и риболов. В проектите му личат майсторството, уважението към природата и умението му да разказва истории чрез образи.

Всички, които го познават, знаят, че Добри е изключително добър и светъл човек, винаги усмихнат, с неподправено чувство за хумор. Дори в трудни моменти той намира сили да се пошегува, да окуражи другите и да внесе лекота там, където напрежението е голямо.

Днес обаче Добромир се изправя пред най-тежкото изпитание в живота си. Той страда от тежко заболяване и има спешна нужда от средства за животоспасяващо лечение в Турция. Лечение, което дава надежда, но изисква средства, непосилни за него и близките му.

Затова сега той има нужда от същата онази човешка солидарност, която през годините е давал щедро.

Всеки, който желае и има възможност да помогне на Добромир Кръстев, може да го направи чрез дарение по следната банкова сметка.

IBAN: BG14STSA93000020502049

Титуляр: Добромир Дянков Кръстев

Повече за битката на Добромир можете да научите и ТУК

Понякога най-важните истории не са тези, които виждаме на екрана, а тези на хората зад камерата. Това е история за един такъв човек. Професионалист, творец и преди всичко добър човек. Сега е ред ние да бъдем до него.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Муцунски иска среща с Надежда Нейнски
13:43 / 20.02.2026
Андрей Гюров прие оставката на Цицелков
13:03 / 20.02.2026
Работодатели няма да могат да предоставят ваучери до края на годи...
12:32 / 20.02.2026
Близо 200 случая в Европа: Опасният токсин в адаптираните млека с...
13:04 / 20.02.2026
БНТ с нов генерален директор, Емил Кошлуков аут
12:02 / 20.02.2026
Гюров за Цицелков: Доверих се, че всеки, който влиза в този кабин...
11:50 / 20.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
"Ергенът" съди една от участничките
"Ергенът" съди една от участничките
16:09 / 18.02.2026
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
11:53 / 18.02.2026
Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен
Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен
17:38 / 18.02.2026
Едно от златните ни момичета днес става на 61
Едно от златните ни момичета днес става на 61
09:20 / 18.02.2026
Предприемач: В България да си собственик на имот е изключително евтино като данък, което не е нормално
Предприемач: В България да си собственик на имот е изключително евтино като данък, което не е нормално
09:50 / 18.02.2026
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
19:45 / 19.02.2026
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи 
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи 
12:46 / 19.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ 2026
България в еврозоната
Аматьорски футбол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: