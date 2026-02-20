Да помогнем на Добромир Кръстев да се възстанови

© Дълги години Добромир Кръстев е добре познат като оператор в бургаската телевизия Канал 0. Днес той вече не работи в телевизията, но не е изоставил камерата и любовта си към визуалния разказ. Негови предавания продължават да се излъчват и днес.



В последните години Добромир снима основно филми, свързани с лов и риболов. В проектите му личат майсторството, уважението към природата и умението му да разказва истории чрез образи.



Всички, които го познават, знаят, че Добри е изключително добър и светъл човек, винаги усмихнат, с неподправено чувство за хумор. Дори в трудни моменти той намира сили да се пошегува, да окуражи другите и да внесе лекота там, където напрежението е голямо.



Днес обаче Добромир се изправя пред най-тежкото изпитание в живота си. Той страда от тежко заболяване и има спешна нужда от средства за животоспасяващо лечение в Турция. Лечение, което дава надежда, но изисква средства, непосилни за него и близките му.



Затова сега той има нужда от същата онази човешка солидарност, която през годините е давал щедро.



Всеки, който желае и има възможност да помогне на Добромир Кръстев, може да го направи чрез дарение по следната банкова сметка.



IBAN: BG14STSA93000020502049



Титуляр: Добромир Дянков Кръстев



Повече за битката на Добромир можете да научите и ТУК



Понякога най-важните истории не са тези, които виждаме на екрана, а тези на хората зад камерата. Това е история за един такъв човек. Професионалист, творец и преди всичко добър човек. Сега е ред ние да бъдем до него.