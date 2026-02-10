ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Да, България" внесе изменения в Закона за НПО
Припомняме, че е разпоредена проверка в Агенцията по вписванията заради сдружението на Иво Калушев. Поводът е регистрацията на сдружението "Национална агенция за контрол на защитените територии", съобщиха от правосъдното министерство за ФОКУС.
"Добре е, че Министерството на правосъдието е изискало проверка по случая. Тази проверка ще установи горното - че такива дружества и организации са регистрирани многократно, без значение от това кой е министър, и не са резултат от политически натиск. След като вчера внесохме проект на решение за предоставяне на всички документи и доклади от ДАНС и прокуратурата на парламента, днес внасяме изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел и на Търговския закон, така че да бъде ясно уредена забраната за използване на имена, които приличат на такива на администрации и държавни органи", пишат още от "Да, България".
