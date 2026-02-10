"Да, България" внесе изменения в Закона за НПО

© Да, България Един от въпросите по случая "Петрохан" е защо е допустимо да бъде регистрирано НПО с наименование "Национална агенция". Отговорът е, че не би трябвало, но за съжаление законът го позволява. И това е видимо от близо 60 регистрирани "национални агенции" и "български агенции", и още стотици регистрирани "агенции" - както като юридически лица с нестопанска цел, така и като търговски дружества. Повечето НПО-та с такива наименования са регистрирани от съда, преди тази дейност да бъде преместена в Агенция по вписванията. Това написаха от "Да, България" в своя позиция.



Припомняме, че е разпоредена проверка в Агенцията по вписванията заради сдружението на Иво Калушев. Поводът е регистрацията на сдружението "Национална агенция за контрол на защитените територии", съобщиха от правосъдното министерство за ФОКУС.



"Добре е, че Министерството на правосъдието е изискало проверка по случая. Тази проверка ще установи горното - че такива дружества и организации са регистрирани многократно, без значение от това кой е министър, и не са резултат от политически натиск. След като вчера внесохме проект на решение за предоставяне на всички документи и доклади от ДАНС и прокуратурата на парламента, днес внасяме изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел и на Търговския закон, така че да бъде ясно уредена забраната за използване на имена, които приличат на такива на администрации и държавни органи", пишат още от "Да, България".