"Да, България" внесе изменения в Закона за НПО
Автор: Емануела Вилизарова 14:32Коментари (2)511
© Да, България
Един от въпросите по случая "Петрохан" е защо е допустимо да бъде регистрирано НПО с наименование "Национална агенция". Отговорът е, че не би трябвало, но за съжаление законът го позволява. И това е видимо от близо 60 регистрирани "национални агенции" и "български агенции", и още стотици регистрирани "агенции" - както като юридически лица с нестопанска цел, така и като търговски дружества. Повечето НПО-та с такива наименования са регистрирани от съда, преди тази дейност да бъде преместена в Агенция по вписванията. Това написаха от "Да, България" в своя позиция.

Припомняме, че е разпоредена проверка в Агенцията по вписванията заради сдружението на Иво Калушев. Поводът е регистрацията на сдружението "Национална агенция за контрол на защитените територии", съобщиха от правосъдното министерство за ФОКУС.

"Добре е, че Министерството на правосъдието е изискало проверка по случая. Тази проверка ще установи горното - че такива дружества и организации са регистрирани многократно, без значение от това кой е министър, и не са резултат от политически натиск. След като вчера внесохме проект на решение за предоставяне на всички документи и доклади от ДАНС и прокуратурата на парламента, днес внасяме изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел и на Търговския закон, така че да бъде ясно уредена забраната за използване на имена, които приличат на такива на администрации и държавни органи", пишат още от "Да, България".


Аууу,колко сте бързи когато ви гори огън под задните части!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

