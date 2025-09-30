ИЗПРАТИ НОВИНА
"Да, България" със законопроект за задължително използване на боди-камери от служителите на ИААА
"Да, България“ внесе законопроект за задължително използване на боди-камери от служителите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация“.

Законопроектът изисква, при осъществяване на контрол по Закона за автомобилните превози и по Закона за движението по пътищата, служителите на ИААА да имат включени боди-камери. 

От партията заявяват, че това, което видяхме с камионите на Роби Уилямс, едва ли е изолиран случай, и припомнят, че преди десетина години беше хванат бивш шеф на ИААА със стотици хиляди в кеш в гардероба.

"Да, България“ настоява законопроектът да бъде разгледан максимално бързо, защото "усещането за корупция“, както в ГЕРБ наричат поголовната корупция в България, трябва да бъде пресичано категорично, докато се превърне в усещане за нормална европейска държава.


Още по темата: общо новини по темата: 5
30.09.2025 Караджов: Срам и позор! Полагам всячески усилия да се отървем от този недъг
29.09.2025 Тихомир Безлов: Катаджиите завиждат на ДАИ
29.09.2025 Властите с подробности за случая със служителите, поискали подкуп
29.09.2025 Служителите, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс, са уволнени
29.09.2025 Има задържани служители за искане на подкуп от шофьори, превозвали техника за концерта на Роби Уилямс






Още новини от Национални новини:
Караджов: Срам и позор! Полагам всячески усилия да се отървем от ...
09:26 / 30.09.2025
8-годишно дете падна от 7-метрова стена за катерене
09:27 / 30.09.2025
Битото и унижавано от съученички дете: Момичето, което снимаше, к...
08:41 / 30.09.2025
НАП напомня за важен срок, засягащ самоосигуряващите се
08:50 / 30.09.2025
Реорганизират движението в участък от АМ "Тракия"
08:52 / 30.09.2025
Започва публикуването на данни от търговските вериги в портала "К...
07:58 / 30.09.2025

