|"ДПС - Ново Начало": Автомобилът на Пеевски не е на НСО, охраняват го 4 човека
"Медийно е известно, че през август 2023-та година НСО осигурява охрана на петима високопоставени български политици, заради заплаха от чужди служби, свързани с Русия. Това са лидерите на ПП и ДБ Кирил Петков, Христо Иванов и Атанас Атанасов, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и лидерът на ДПС Делян Пеевски. Това се случва в мандата на т.нар. "Сглобка" , за историята на която напомня откритият от председателя на ДПС и ПГ на "ДПС-Ново Начало" днес в кабинет 222 в НС, "Музей на Сглобката“, се посочва в позицията.
От партията уточняват, че основанията за предоставянето на охрана не се коментират от НСО, тъй като представляват класифицирана информация.
"Въпреки това, свръх фокусирането на политици от ПП-ДБ по темата за основанията и себестойността на охраната конкретно на Делян Пеевски остава непроменено, вероятно защото следва Гьобелсовия принцип за повторението и манипулацията".
В тази връзка от "ДПС - Ново Начало" са изпратили официално писмо до НСО с въпрос каква е стойността на охраната на Делян Пеевски. В отговора си службата е посочила, че по силата на закона ведомостите и възнагражденията са с гриф за сигурност, но е предоставена обобщена информация. Средното брутно възнаграждение на офицерския състав е около 4000 лева, а на сержантите – около 3000 лева месечно. Охраната на Делян Пеевски се осъществява от четирима служители.
"По отношение на ползвания от г-н Пеевски автомобил, той е собственост на ПП ДПС и е предоставен за временно и безвъзмездно ползване от НСО, въз основа на сключен договор, съгласно принципите на действащото законодателство", се посочва още.
От "ДПС - Ново Начало" подчертават, че охраната на Делян Пеевски не е по-голяма от тази на президента или министър-председателя, не се плащат милиони за нея, а автомобилът не е собственост на НСО. Според партията всички твърдения в противен смисъл са част от политическа манипулация, целяща внушения, които нямат нищо общо с реалността.
