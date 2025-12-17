ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
"ДПС - Ново Начало": Автомобилът на Пеевски не е на НСО, охраняват го 4 човека 
Автор: Марияна Стойчева 16:26Коментари (0)1093
© Фокус
От "ДПС - Ново Начало" категорично отхвърлиха твърденията, разпространявани от представители на ПП - ДБ относно охраната, предоставяна от Националната служба за охрана (НСО) на председателя на ДПС и на парламентарната група на формацията Делян Пеевски. От партията подчертават, че темата умишлено се използва за манипулации и внушения, които не отговарят на фактите.

"Медийно е известно, че през август 2023-та година НСО осигурява охрана на петима високопоставени български политици, заради заплаха от чужди служби, свързани с Русия. Това са лидерите на ПП и ДБ Кирил Петков, Христо Иванов и Атанас Атанасов, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и лидерът на ДПС Делян Пеевски. Това се случва в мандата на т.нар. "Сглобка" , за историята на която напомня откритият от председателя на ДПС и ПГ на "ДПС-Ново Начало" днес в кабинет 222 в НС, "Музей на Сглобката“, се посочва в позицията. 

От партията уточняват, че основанията за предоставянето на охрана не се коментират от НСО, тъй като представляват класифицирана информация.

"Въпреки това, свръх фокусирането на политици от ПП-ДБ по темата за основанията и себестойността на охраната конкретно на Делян Пеевски остава непроменено, вероятно защото следва Гьобелсовия принцип за повторението и манипулацията". 

В тази връзка от "ДПС - Ново Начало" са изпратили официално писмо до НСО с въпрос каква е стойността на охраната на Делян Пеевски. В отговора си службата е посочила, че по силата на закона ведомостите и възнагражденията са с гриф за сигурност, но е предоставена обобщена информация. Средното брутно възнаграждение на офицерския състав е около 4000 лева, а на сержантите – около 3000 лева месечно. Охраната на Делян Пеевски се осъществява от четирима служители.

"По отношение на ползвания от г-н Пеевски автомобил, той е собственост на ПП ДПС и е предоставен за временно и безвъзмездно ползване от НСО, въз основа на сключен договор, съгласно принципите на действащото законодателство", се посочва още. 

От "ДПС - Ново Начало" подчертават, че охраната на Делян Пеевски не е по-голяма от тази на президента или министър-председателя, не се плащат милиони за нея, а автомобилът не е собственост на НСО. Според партията всички твърдения в противен смисъл са част от политическа манипулация, целяща внушения, които нямат нищо общо с реалността.


Още по темата: общо новини по темата: 1035
17.12.2025 Радостин Василев за боя: Този е избран с купени цигански гласове
17.12.2025 Екшън в парламента! Радостин Василев ритна в корема депутат от "ДПС - Ново начало"!
14.12.2025 Омразата има свои правила и език, които архивите на Народното събрание
помнят
10.12.2025 ПП-ДБ сложиха макет на Пеевски в пленарната зала 
10.12.2025 ДБ внасят в парламента промени в закона за НСО: Искат охраната на Пеевски да бъде свалена 
05.12.2025 ГЕРБ внесе искане за преустановяване на временната комисия за разследване на дейността на Джордж и Александър Сорос
предишна страница [ 1/173 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Част от камерите в тоалетните на столичното училище са били точно...
15:12 / 17.12.2025
Сигнал: Платформата за плащане на комунални задължения взимала пр...
15:14 / 17.12.2025
Президентът Радев продължава консултациите и утре
15:11 / 17.12.2025
Тошко Йорданов: Не е обсъждана дата за предсрочни парламентарни и...
15:17 / 17.12.2025
На първо четене: Депутатите приеха удължителния закон за бюджета ...
15:12 / 17.12.2025
Радостин Василев за боя: Този е избран с купени цигански гласове
13:54 / 17.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Една от най-известните българки днес навърши 91 години
Една от най-известните българки днес навърши 91 години
18:10 / 15.12.2025
Разликата във възрастта им – повече от десет години, но с нетърпение очакват първата си рожба
Разликата във възрастта им – повече от десет години, но с нетърпение очакват първата си рожба
12:15 / 15.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Нискотарифна авиокомпания стартира полети от България до още една европейска столица
Нискотарифна авиокомпания стартира полети от България до още една европейска столица
11:09 / 16.12.2025
Огромна парична сума е изчезнала от болница "Селена"
Огромна парична сума е изчезнала от болница "Селена"
15:53 / 15.12.2025
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Гала: Аз знам, но няма да кажа
Гала: Аз знам, но няма да кажа
16:23 / 15.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Проблем в болница "Селена"
Хороскоп за деня
Световна черна хроника
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: