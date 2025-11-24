ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|ДФЗ с подсещане за авансовите плащания
Исканията за авансови плащания се подават чрез Системата за електронни услуги (СЕУ) на ДФЗ.
Обезпечение за получаване на авансово плащане не се изисква от общините, в качеството им на бенефициери по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Това е регламентирано в българското и европейско законодателство (чл. 11, ал. 3 от Закона за публичните финанси, съгласно изискванията на Наредба №4 от 25.10.2024 г. за реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, за сключване и изменение на административни договори, за налагане на административни санкции за интервенциите по чл. 73, 74, 75, чл. 77, параграф 1, букви "а", "в" – "е" и чл. 78 от Регламент (ЕС) 2021/2115, за условията и реда за изплащане, за отказ за изплащане и намаления на плащанията, и за оттегляне на изплатената финансова помощ за интервенциите по чл. 73, 74, 75, 77 и 78 от същия регламент). За улеснение на бенефициерите в СЕУ е публикувана "Инструкция за подаване на искане за авансово плащане“. Също в СЕУ са налични и образци на бланките на изискуемите документи към самото искане. Документите са достъпни в таб "Документи“, страница "Документи по СПРЗСР 2023-2027“, секция "Документи за плащане по всички интервенции“, "Документи за авансово плащане“. Същата информация е налична и на сайта на ДФЗ.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Хакери атакуват клиентите на голяма българска банка
11:39 / 24.11.2025
Брокер: Цените на имотите достигнаха своя предел
11:17 / 24.11.2025
Светослав Бенчев: Новият собственик на "Лукойл" трябва да бъде ко...
11:29 / 24.11.2025
Млад шофьор от Раковски изгоря в кабината на тир!
10:47 / 24.11.2025
Операторите уведомяват месец по-рано, а потребителите имат два ме...
10:33 / 24.11.2025
Д-р Калина Милушева е новият изпълнителен директор на БАБХ
10:19 / 24.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
16:09 / 22.11.2025
Снегът дойде!
10:46 / 23.11.2025
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
11:56 / 22.11.2025
В момента ходи във Вечерно училище и е 10-ти клас
20:42 / 23.11.2025
Мира Добрева: Разбрах, че и на 50 животът може да свърши
11:28 / 22.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS