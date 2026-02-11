ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
ДАНС за "Петрохан": Образувано е дело срещу лице на висша публична длъжност
Автор: Елиза Дечева 17:29Коментари (0)2781
©
На 13 юни 2024 г. в ДАНС е получен сигнал от граждани срещу неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии“. На 15 юни 2024 г. в агенцията е постъпил и втори сигнал от същите лица. И двата сигнала са адресирани до Държавната агенция за закрила на детето, прокуратурата, МВР и ДАНС. Това обяви днес изпълняващият функциите председател на ДАНС Деньо Денев по време на изслушване в парламента за случая "Петрохан“.

На 17 юни в ДАНС е постъпила нотариално заверена декларация от подателите на сигналите, с която ги оттелят.

"Независимо от това ДАНС предприема действия по извършване на проверка. След приключването ѝ резултатите са изпратени през февруари 2025 г. до Софийската градска прокуратура, като за това и подателите на сигналите са уведомени", каза Денев. 

"Във връзка със смъртните случай на хижа "Петрохан" и на връх Околчица към настоящия момент се води разследване под ръководството на прокуратурата. Подчертавам и, че служители на ДАНС не са присъствали по време на проведения първоначален оглед на местопрестъплението в района на хижа "Петрохан", обясни Денев. 

Той също така посочи, че във връзка с казуса "Петрохан" към настоящия момент има активно наказателно производство срещу длъжностни лица и лице, заемащо висша публична длъжност към онзи момент за престъпление по служба.


Още по темата: общо новини по темата: 135
11.02.2026 »
11.02.2026 »
11.02.2026 »
11.02.2026 »
11.02.2026 »
11.02.2026 »
предишна страница [ 1/23 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Времето утре, 12 февруари
18:10 / 11.02.2026
Костадинов за ветото на президента:  Йотова доказа, че е една сек...
17:30 / 11.02.2026
Пълна хронология на събитията от първия сигнал за три трупа до вт...
15:43 / 11.02.2026
Слави Трифонов: Очаква се замитане на връзките на ПП-ДБ с трагеди...
16:08 / 11.02.2026
Край на монопола на БДЖ!
15:17 / 11.02.2026
МС прие изменение в Закона за НСО
14:26 / 11.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
Три трупа са открити в хижа
Парламентарни избори 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: