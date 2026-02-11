ЗАРЕЖДАНЕ...
|ДАНС за "Петрохан": Образувано е дело срещу лице на висша публична длъжност
На 17 юни в ДАНС е постъпила нотариално заверена декларация от подателите на сигналите, с която ги оттелят.
"Независимо от това ДАНС предприема действия по извършване на проверка. След приключването ѝ резултатите са изпратени през февруари 2025 г. до Софийската градска прокуратура, като за това и подателите на сигналите са уведомени", каза Денев.
"Във връзка със смъртните случай на хижа "Петрохан" и на връх Околчица към настоящия момент се води разследване под ръководството на прокуратурата. Подчертавам и, че служители на ДАНС не са присъствали по време на проведения първоначален оглед на местопрестъплението в района на хижа "Петрохан", обясни Денев.
Той също така посочи, че във връзка с казуса "Петрохан" към настоящия момент има активно наказателно производство срещу длъжностни лица и лице, заемащо висша публична длъжност към онзи момент за престъпление по служба.
