Д-р Андрей Велчев каза кои са най-фалшивите храни, които купуваме
Автор: Цоня Събчева 20:54Коментари (0)63
© ФОКУС
Ние сме обречени да сме все по-зависими от вноса заради прекалено ниските и конкурентоспособни цени. Ниската цена за съжаление идва от големи компромиси. Това каза председателят на Сдружение за достъпна и качествена храна д-р Андрей Велчев в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС. 

По думите му качеството на храните в България е сравнително високо. "Българските производители нямат шанс да оцелеят при тази сериозна конкуренция от вносните продукти“, поясни д-р Велчев.

Сред най-често срещаните фалшифицирани продукти в търговската мрежа са млечните и месни продукти, но и медът, отбеляза той. "Много често пчеларите не произвеждат пчелни продукти, а ги внасят и слагат различен етикет. Пчелите, които са произвели този мед, много често не са виждали нито слънце, нито естествен прашец“, допълни д-р Андрей Велчев.

Често фалшифицирани са дори подправките. "Особено тревожно е, че идват от държави, които много често попадат като опасни в системата RASFF, която непрекъснато оповестява опасни партиди. Случва се и при ядките“, допълни гостът.

Сдружение за достъпна и качествена храна настоява в заключителните разпоредби на Закона за храните да се добави секция, в която недобросъвестните производители да бъдат оповестявани, по подобие на Националната агенция по приходите. "Искаме да има прозрачност. Какво пречи на Агенцията по храните да има един списък, който указва? С нея имаме добър диалог, но той е добър дотолкова, доколкото правим съвместни пробовземания, чиито резултат много рядко става публичен – когато става въпрос за много голяма опасност за здравето на българина“, обясни д-р Велчев.

Институциите трябва да признаят, че съществуващият проблем е голям и да се работи за неговото разрешаване. "Вместо тези стотици срещи, които провежда министърът в оставка Тахов с редица производители във всеки един от секторите, които водят само до скандали и напрежение и се остава с впечатлението, че диалогът е за субсидии, а не за качество, трябва да се търси по-широко участие на гражданския сектор. Ние не сме врагове. Ние представляваме всеки един потребител, който иска гласът му да бъде чут“, подчерта д-р Андрей Велчев.







