Цветан Такев: С мен се свърза Иво Калушев и ми каза "Събери няколко свестни човека и елате да се видим"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:04Коментари (1)2279
©
Мнение на Цветан Такев, председател на Общинската организация в Своге на Съюза на ветераните от войните на България:

"Бог да прости всички вече 6 жертви на тази трагедия... Дали ще разберем какво е станало - не е съвсем ясно. Ще ви кажа от къде познавах Иво Калушев. И другия мъртъв - Ивайло Иванов.

Когато пресъхна река Искрецка и спря свогенската вода, настанаха големи полемики в социалната мрежа какво се е случило. Много хора твърдяха, че отбиването на деривацията на Студена река е причината. Aз твърдях, че по-скоро е срутище в пещерната галерия, тъй като съм чувал историите за многото вода в пещерите, както и съм чел анализи за предишното изчезване на водата след земетресението.

Много хора ме нападаха, една жена дори си позволи и да ми говори обидно, че изказвам такова мнение. Тогава, виждайки какво твърдя по различни групи, с мен се свърза непознат човек, а именно Иво Калушев. Каза ми - "Събери няколко свестни човека и елате да се видим. Ще ви кажа какво е станало с водата ви".

И отидохме аз и още двама колеги. Иво Калушев извади стара руска военна карта и започна да обяснява за всички реки по билото на Петрохан. Каза следното - "Изследвал съм подробно вашата вода. Проблемът не е засушаването, а обилните дъждове. Когато завали обилен дъжд по билото около Петрохан, то вкарва кал, глина и камъни в понорите. Тази смес затлачва 600-метров колектор през който се спуска водата към долните езера. В момента, в който се получи около 6 бара налягане, камъните и запушването започват да се рушат. И водата идва".

Прогнозираше, че до ден-два в Своге ще дойде водата. И каза - "водата ще дойде със страшна сила, не следва да се вкарват хора в пещерите. И да, Студена река е от значение, защото по-бързо ще създаде нужното налягане за отпушване, но тя, с нейните 20 литра в секунда, не е основаната причина за спирането на водата".

Така и стана - след ден водата дойде. С над 600 литра в секунда. Потвърждавайки, че това не е от суша, а от затлачване. Беше прав. Разказа ни с какво се занимават горе на Петрохан. Дори ни и покани да видим базата. Гордееше се, че опазват природата.

Другият Иво беше тогава също с него. Съвсем обикновени хора, скромни, грамотни и говорещи със страст по темите за пещери и хидрогеоложките проучвания. Но иначе да - бяха със скъпа техника и последна "Тойота Хайлукс". Вътре дронове и уреди за нощно виждане...

И тъй като този човек много ме впечатли тогава, започнах още преди 4 години да се интересувам за него. Разбрах, че е бил в Тибет няколко години, че е будист, че е изследвал пещери в Мексико и че има филм за него, дето е излъчван и по HBO.

Впоследствие Иво ми беше писал, че пак НЕК са отбивали Студена река, но нямал време да седи горе и да наблюдава непрекъснато. Занимавал се с бракониери на дърва из цяла България".

Жалко, много жалко..."


Направо е бил *ангел*,май?!?Стара руска военна карта?!?Стикери по вратите *рейнджърска организация*?!?Само дърво по кухите ви тикви!
