ЗАРЕЖДАНЕ...
Цветан Цеков: Районът на Персийския залив е на едни от най-големите производители за торове в света
©
По думите му със затварянето на протока няма да може да се транспортират торове, което освен че ще е предпоставка за много сериозни високи цени, но може да се стигне и до лошия сценарий с невъзможност да се наторяват земеделски площи у нас, което може да доведе до компрометиране на цялото производство.
"Сериозните производители винаги се запасяват и торовете се купуват по-рано, така че ако има нещо, което може да успокои ситуацията е, че има закупени торове на стари цени, които са внесени в предходни сезон. но повечето малки производители, които нямат възможност да се закупят торове и препарати, разчитат на подпомагания, които за съжаление още не са изплатени заради забавяне. Това може да доведе и до фалити, а вече води до фалити.“
Българските земеделци влизат от криза в криза, посочи още гостът, визирайки последствията от войната в Украйна и изместването на българските продукти от украинска и молдовска продукция, споразумението с Меркосур и стоките с различни стандарти. Новосъздадената ситуация с войната в Иран и затварянето на пролива изключително много рефлектира върху българското производство. "Бавно и методично се унищожава нашият сектор. Загубихме над 300 хиляди семейни стопанства за последните 30 години. Това е гръбнака, беше пречупен гръбнака. Тези хора никога повече не може да ги върнем. Губим производители, които са обучени и които знаят какво правят.“
"Най-лошото от всичко е, че заради отсъствие на политики в нашия сектор, това е изключително уязвим сектор, ние губим всяка година нашата производствена сила и вече не можем да задоволяваме нуждите на българското потребление. Знаете, че между 80% и 90% от това, което се консумира като плодове и зеленчуци, е внос. Всичко това утежнява ситуацията, в която са българските производители,“ обясни той и добави, че е необходима държавна протекция на сектора, но управляващите не помагат положението на земеделците да се подобри, което според него в крайна сметка ще доведе до загубата на един традиционен отрасъл в земеделието за България.
"Тук трябва да има стратегически подход, трябва да има поставени цели как и по какъв начин да се случат нещата. То е въпрос на комплексни решения,“ категоричен е Цеков, като усилията трябва да са насочени и към решаването на проблемите с работната ръка и напояването.
Още по темата
/
Гюров на среща с Мицотакис: Подкрепата на Гърция е пример за европейска и съседска солидарност
16:08
Група Авиационни фотографи за случая с дрон на летище "Васил Левски": Твърденията не отговарят на истината
08.03
Министерството на туризма с информация за извеждането на сънародниците ни от Обединените арабски емирства
05.03
Още от категорията
/
Международен анализатор: Целта на операцията срещу Иран е ликвидирането на ядрената му програма, а не смяна на режима
21:33
МВнР обяви, че няма да разкрива изборни секции в държавите от зоната на конфликт в Близкия изток
19:42
Анастасов към министъра на електроното управление: Вие сте част от сценария "избори с наше МВР"
19:14
Пенсионирани лейтенант и войник от украинските сили са задържани в България и обвинени в шпионаж
17:23
Експерт: Не ми се мисли какво може да се случи, ако проектът за 7 и 8 блок на АЕЦ "Козлодуй" се провали
14:30
Костадинов предлага България отново да позволи вноса на руски петрол или да се намали акцизът на горивата
14:30
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.