ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Цитиридис: Звучи като промоция в "Кауфланд" – убиваш и излизаш от затвора в разцвета на силите си
Защо “Пълно безобразие"?
Защото:
Хладнокръвният убиец Йоан Матев, който наръга с нож посред бял ден младо момче в Борисовата градина, излезе на свобода след прекарани по-малко от 10 години в затвора. Убиваш, отнемаш живот, излизаш в разцвета на силите си. Това звучи като промоция в Кауфланд. Но е българско правосъдие.
18 съдебни заседания не стигат да бъде осъден пияният шофьор, който прегази и уби насред центъра на София 14-годишно момче. 18 съдебни заседания?! Да не би да плащат на бройка?
Ватман си оставя трамвая, за да си купи кафе. Няма софиянец, който да не е ставал свидетел на подобна гледка. Този път осъден пияндурник е видял трамвая празен и си е казал “гледай кво прави на втора". Отново София, център.
Един от най-известните контрабандисти, познат буквално от над 20 години, е пуснат под парична гаранция. Човек, заради когото държавата (не само нашата вероятна), е загубила милиони пари. Има доказателства срещу него. Но, кметът на Варна Благо Коцев вече два месеца спи в следствието без доказателства, само заради думите на някаква лейди.
Фалшиви тестове за наркотици на пътя докарват инфаркт на човек, който три часа се моли на полицаи да викнат линейка и да го прегледат. Това му се случва за втори път. Два фалшиво позитивни теста. Човекът вече е със сърдечно заболяване до живот. Осъден, без присъда.
Мога да продължа и още
- кола в автобус
- АТВ в Слънчев бряг
- опечалена майка след полет над морето
- опожарена територия
- дилъри продават смърт, вместо обикновени наркотици
Въпреки всичко това, смятам, че България е прекрасна страна. Проблемът са хората. Проблемът е изборът на хората. Всеки ден правим избор в каква територия искаме да живеем. Слава Богу, има още добрина. Свидетел съм на това, че има хора, които се опитват да променят средата. Да се опитаме да обърнем внимание на тях и да копираме техния пример. Иначе “пълното безобразие" ще се превърне в “неповратна свинщина".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Очакват ни екстремни бури с разрушителен ефект, експерт призова д...
09:17 / 04.09.2025
Бабата на обвинения за дерайлиралия трамвай: Добро дете е! Още не...
09:19 / 04.09.2025
Светослав от Крайници, който срещна леопарда: Замръзнах, въобще н...
09:21 / 04.09.2025
Рекорден интерес към Пампорово
08:24 / 04.09.2025
Температурите тръгват надолу
07:59 / 04.09.2025
България с амбиции за туристическа дестинация за винен туризъм, с...
22:45 / 03.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мира Радева: Години живях с болката
08:42 / 02.09.2025
Жега и дъжд до часове
13:10 / 02.09.2025
ИПБ: Възмутени сме!
09:42 / 02.09.2025
Слави Трифонов: Каза ми - "Имаме съмнения, че не е шега"
20:46 / 02.09.2025
Почина пловдивчанката, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
14:29 / 03.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS