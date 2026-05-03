Над 2 милиарда евро приходи от туризъм се очаква да реализира България през летния сезон на 2026 година. Прогнозите обхващат периода от май до септември, като данните са на Института по анализи и прогнози в туризма и бяха предоставени от проф. Румен Драганов.

Очакванията са за над 25 милиона онлайн туристически резервации, като близо 15 милиона от тях ще бъдат направени от български граждани, а над 10 милиона – от чуждестранни туристи. С тези оптимистични прогнози официално стартира новият туристически сезон у нас.

Първите сигнали от Черноморието също са обнадеждаващи. В курорта "Слънчев бряг“ вече пристигнаха първите групи туристи. Един от първите хотелски комплекси, отворил врати за сезон 2026, посрещна около 600 гости от Румъния.

Въпреки добрия старт, хотелиерите са изправени пред сериозни предизвикателства. Разходите за издръжка на хотелите са се увеличили с около 30% спрямо миналата година, основно заради поскъпването на горивата и хранителните продукти. В същото време увеличението на цените на нощувките остава в рамките на 5–10%.

"Целта ни е да запазим конкурентоспособността и да привлечем достатъчно туристи, за да достигнем рекордните нива от миналото лято“, коментират пред bTV от управата на хотел в курорта.

Подобна е ситуацията и в други хотели в региона, които също отварят с очаквания за силен сезон. Основните туристически потоци се очаква да бъдат от Полша, Румъния, Великобритания и страните от Централна Европа, докато българските туристи засега са по-слабо представени.

Според представители на бранша, ограниченото увеличение на цените се дължи и на предварително договорени условия с чуждестранни партньори още от миналия сезон

"Средното увеличение е между 5 и 8 процента в зависимост от пазара, но това няма да компенсира напълно ръста на разходите“, обяснява хотелиерът Христо Караилиев.

Въпреки очаквания общ ръст на цените до около 10%, по-малките населени места по Черноморието, където основно почиват български туристи, може да усетят отлив. Причината е намалената покупателна способност и по-високите разходи за почивка.

Туристическият сезон 2026 започва с положителни очаквания, но и с ясното съзнание за икономическия натиск върху сектора. Предстои да се види дали оптимистичните прогнози ще се оправдаят в условията на нарастващи разходи и променящо се потребителско поведение.