ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Чужденците продават жилищата си в България: БНБ отчете отрицателен нетен поток от инвестиции в имоти
Автор: Десислава Томева 08:54Коментари (0)309
© Plovdiv24.bg
По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в страната за януари – септември 2025 г., отчетен съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, е положителен в размер на 2533.6 млн. евро (2.3% от БВП3), като е по-голям с 437.8 млн. евро (20.9%) спрямо този за януари – септември 2024 г. (положителен поток от 2095.8 млн. евро, 2% от БВП).  Това показват данните на БНБ. През септември 2025 г. потокът е положителен в размер на 473 млн. евро, при положителен поток от 370.2 млн. евро за септември 2024 г.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза на 316.7 млн. евро за януари – септември 2025 г. Той е по-голям с 296.1 млн. евро от този за януари – септември 2024 г., който е положителен в размер на 20.5 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 15.9 млн. евро, при отрицателен нетен поток от 7.1 млн. евро за януари – септември 2024 г. По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 3118.2 млн. евро, при положителна стойност от 2013.4 млн. евро за януари – септември 2024 г.

Нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е отрицателен и възлиза на 901.3 млн. евро, при положителна стойност от 61.9 млн. евро за януари – септември 2024 г.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари – юни 2025 г. са от Нидерландия (554.9 млн. евро), Италия (325.2 млн. евро) и Гърция (317.1 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци – към САЩ (150.5 млн. евро) и Люксембург (76.5 млн. евро).

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари – септември 2025 г. възлиза на 402.4 млн. евро (0.4% от БВП), при 786.1 млн. евро (0.8% от БВП) за същия период на предходната година. През септември 2025 г. нетният поток е положителен и възлиза на 48.1 млн. евро, при положителна стойност от 95.8 млн. евро за септември 2024 г.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Алибегов: Увеличението на таксите е безпрецедентно и поставя мног...
08:59 / 19.11.2025
Експерт: За около 2 часа няма да можем да използваме карти и банк...
08:23 / 19.11.2025
Оранжев и жълт код са обявени за почти цяла България
08:01 / 19.11.2025
Здравният министър: Болницата в Сопот няма да бъде закривана
22:34 / 18.11.2025
Хампарцумян: Цените на храните ще останат високи и през следващат...
20:32 / 18.11.2025
Тежък инцидент в София
19:29 / 18.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Драгана Миркович с тежка диагноза
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
08:54 / 17.11.2025
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
11:50 / 18.11.2025
Жалко! Още една хубава двойка се раздели
Жалко! Още една хубава двойка се раздели
19:04 / 17.11.2025
Адвокат опроверга с точни цитати полицая, който каза, че пешеходците трябва да вдигат ръка преди пресичане
Адвокат опроверга с точни цитати полицая, който каза, че пешеходците трябва да вдигат ръка преди пресичане
12:39 / 17.11.2025
Външна намеса е причината за ПТП с две жертви край Пловдив?
Външна намеса е причината за ПТП с две жертви край Пловдив?
16:49 / 17.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
България в еврозоната
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: