Човек на Делян Пеевски подаде оставка като общински съветник

© Председателят на групата на общинските съветници на ДПС – Ново начало в Хасково Исмаил Исмаил подаде оставка от поста и от позицията си като общински съветник. Решението бе обявено лично от него в социалните мрежи и е мотивирано с разногласия между него и политическата група, от чието име е бил избран.



В публикуваното изявление Исмаил подчертава, че подава оставка "с цел да избегне всякакви инсинуации и внушения“, както и че оценява високо работата с колегите си в местния парламент.



"Скъпи приятели, току що подадох оставка като Общински съветник от ДПС, към Общински съвет град Хасково, поради несъгласие с политическата представителна група, от която бях избран, с цел да избегна всякакви инсинуации и внушения. Благодаря на всички колеги за съвместната ни работа и им пожелавам успех!", написа той в социалните мрежи.