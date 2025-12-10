ЗАРЕЖДАНЕ...
|Човек на Делян Пеевски подаде оставка като общински съветник
В публикуваното изявление Исмаил подчертава, че подава оставка "с цел да избегне всякакви инсинуации и внушения“, както и че оценява високо работата с колегите си в местния парламент.
"Скъпи приятели, току що подадох оставка като Общински съветник от ДПС, към Общински съвет град Хасково, поради несъгласие с политическата представителна група, от която бях избран, с цел да избегна всякакви инсинуации и внушения. Благодаря на всички колеги за съвместната ни работа и им пожелавам успех!", написа той в социалните мрежи.
