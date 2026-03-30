Автор: Георги Кирилов 12:13 / 30.03.2026

Читател на Plovdiv24.bg се свърза с редакцията ни, за да изрази разочарованието си от поведението на болшинството ни сънародници по пътищата. Ето какво споделя той:



"Българинът е изключително неграмотен, но затова пък безкрайно нагъл, когато става въпрос за поведението и образованието му на пътя", започва разказа си нашият читател.



"Често пътувам из страната, такава е работата ми и съм се нагледал на какви ли не глупости и вече е непоносимо.



Най-често се сблъсквам с наглеците на магистралите. Там и при свободна активна лента, нашенецът пак си знае да кара в изпреварващата със 100-на километра в час. Оправдания от типа колективно изпреварване, колонно изпреварване и какво ли още не, каквито често четем по социалните мрежи са за слабоумници и само доказва какви хора ги пишат. Законът е ясен, кара се в най-дясната свободна лента. Още по-големи са парадоксите на малкото места в България, където магистралите са трилентови. Той Бай Ганьо за активна лента не е чувал, че трябва да кара в най-дясната лента, ама никога не е чувал, защото той книжка като е взимал, правилника не го е чел, той е за балъците, той е тарикат, може да е неграмотен ама е тарикат и на него никой не мое му казва къде и как да кара.



Какво казва правилникът за движение по пътищата: Движение по автомагистрала с 2 активни + 1 изпреварваща лента



Правилата са регламентирани в Закона за движението по пътищата (ЗДвП) и Правилника за неговото прилагане (ПЗДП).



Основен принцип — дясна лента по подразбиране



Всички МПС са длъжни да се движат в най-дясната свободна лента. Средната и лявата лента се използват само за изпреварване, след което водачът се връща вдясно.



Конкретни правила за 3-лентова АМ



Дясна лента (1-ва)



Задължителна за всички при нормално движение



Товарни автомобили над 3,5 т и бавно движещи се МПС се движат единствено тук



Средна лента (2-ра)



Използва се за изпреварване на МПС от дясната лента



След изпреварването — задължително връщане вдясно



Разрешена за леки автомобили при гъст трафик (т.нар. "лентово движение")



Лява лента (3-та / изпреварваща)



Служи само за изпреварване на МПС в средната лента



Категорично забранено е да се използва като лента за постоянно движение



Тежкотоварни автомобили (над 3,5 т) са забранени в нея.



А според чл. 41 ЗДвП е забранено:



- Движение в лявата лента без изпреварване



- "Блокиране" на лявата лента при свободна дясна



- Движение на товарни >3,5 т в средна/лява лента



Колко от сънародниците ни знаят тези факти?



Подобно е положението в кръговите кръстовища с няколко ленти. Там неграмотността е повсеместна, неслучайно там инциденти изобилстват ежедневно. Как се влиза, с какъв светлинен сигнал, как се излиза, от коя лента имаш право да напуснеш кръговото кръстовище, смело мога да заявя, че 99% от шофьорите ама хал хабер си нямат за какво иде реч.



Ето какво гласи правилника:



Кръгово кръстовище с повече от две ленти



Регламентирано в чл. 46а и чл. 47 от ЗДвП и съответните разпоредби на ПЗДП.



Основен принцип — лентата при влизане определя лентата в кръга



Изборът на лента преди кръговото кръстовище предопределя движението вътре в него и излизането.



Задължения при влизане:



- Водачът, влизащ в кръга, пропуска движещите се в него — знак Б2 (Спри! Пропусни) или Б3 (Пропусни)



- Забранено е да се влиза в кръга, ако ще се наложи рязка смяна на лента вътре



Движение вътре в кръга:



- Лентите в кръга се третират като успоредни ленти при нормален път



- Дясната лента — за кратко движение в кръга (следващ или втори изход)



- Лявата лента — за по-далечни изходи (трети, четвърти)



- Смяна на лента вътре в кръга е разрешена, но само след подаване на сигнал и при безопасност



Излизане: Това е най-критичният момент при многолентови кръгове:



- Навременно позициониране — при наближаване на желания изход водачът от лявата лента трябва плавно да се премести в дясната



- Мигач надясно — задължителен при напускане на кръга



- Пропускане — при преминаване от лява към дясна лента вътре в кръга трябва да се пропуснат МПС в дясната лента



- Излизането се извършва единствено от дясната лента



Много често дори от трилентови кръгови нашенецът излиза без мигач от най-лявата лента, а дори да подаде мигач, си мисли, че са му длъжни да го пропуснат и често стават инциденти.



Немалко са наглеците и със служебни автомобили на държавната администрация. Точно такъв бе случаят, който ме мотивира да ви изпратя този сигнал. Господинът от снимката караше през цялото време на АМ "Тракия" в изпреварващата лента с не повече от 100-110 км/час. Множество автомобили се видяха принудени да го изпреварят от активната лента (което само по себе си е нарушение), защото той образува огромна тапа в изпреварващата лента. Когато и аз го изпреварих, той пусна зад мен "специално светлинно сигнално устройство", за да ми покаже демонстративно, че е от НСО или друга институция, имаща право на този специален режим на придвижване.



Има ли изненадани? Управляват ни нагли мутри! Народът ни им подражава и расте цяло подобно поколение такива", завършва с притеснителна констатация разказа си нашият читател.