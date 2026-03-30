Читател на Plovdiv24.bg се свърза с редакцията ни, за да изрази разочарованието си от поведението на болшинството ни сънародници по пътищата. Ето какво споделя той:
"Българинът е изключително неграмотен, но затова пък безкрайно нагъл, когато става въпрос за поведението и образованието му на пътя", започва разказа си нашият читател.
"Често пътувам из страната, такава е работата ми и съм се нагледал на какви ли не глупости и вече е непоносимо.
Най-често се сблъсквам с наглеците на магистралите. Там и при свободна активна лента, нашенецът пак си знае да кара в изпреварващата със 100-на километра в час. Оправдания от типа колективно изпреварване, колонно изпреварване и какво ли още не, каквито често четем по социалните мрежи са за слабоумници и само доказва какви хора ги пишат. Законът е ясен, кара се в най-дясната свободна лента. Още по-големи са парадоксите на малкото места в България, където магистралите са трилентови. Той Бай Ганьо за активна лента не е чувал, че трябва да кара в най-дясната лента, ама никога не е чувал, защото той книжка като е взимал, правилника не го е чел, той е за балъците, той е тарикат, може да е неграмотен ама е тарикат и на него никой не мое му казва къде и как да кара.
Какво казва правилникът за движение по пътищата: Движение по автомагистрала с 2 активни + 1 изпреварваща лента
Правилата са регламентирани в Закона за движението по пътищата (ЗДвП) и Правилника за неговото прилагане (ПЗДП).
Основен принцип — дясна лента по подразбиране
Всички МПС са длъжни да се движат в най-дясната свободна лента. Средната и лявата лента се използват само за изпреварване, след което водачът се връща вдясно.
Конкретни правила за 3-лентова АМ
Дясна лента (1-ва)
Задължителна за всички при нормално движение
Товарни автомобили над 3,5 т и бавно движещи се МПС се движат единствено тук
Средна лента (2-ра)
Използва се за изпреварване на МПС от дясната лента
След изпреварването — задължително връщане вдясно
Разрешена за леки автомобили при гъст трафик (т.нар. "лентово движение")
Лява лента (3-та / изпреварваща)
Служи само за изпреварване на МПС в средната лента
Категорично забранено е да се използва като лента за постоянно движение
Тежкотоварни автомобили (над 3,5 т) са забранени в нея.
А според чл. 41 ЗДвП е забранено:
- Движение в лявата лента без изпреварване
- "Блокиране" на лявата лента при свободна дясна
- Движение на товарни >3,5 т в средна/лява лента
Колко от сънародниците ни знаят тези факти?
Подобно е положението в кръговите кръстовища с няколко ленти. Там неграмотността е повсеместна, неслучайно там инциденти изобилстват ежедневно. Как се влиза, с какъв светлинен сигнал, как се излиза, от коя лента имаш право да напуснеш кръговото кръстовище, смело мога да заявя, че 99% от шофьорите ама хал хабер си нямат за какво иде реч.
Ето какво гласи правилника:
Кръгово кръстовище с повече от две ленти
Регламентирано в чл. 46а и чл. 47 от ЗДвП и съответните разпоредби на ПЗДП.
Основен принцип — лентата при влизане определя лентата в кръга
Изборът на лента преди кръговото кръстовище предопределя движението вътре в него и излизането.
Задължения при влизане:
- Водачът, влизащ в кръга, пропуска движещите се в него — знак Б2 (Спри! Пропусни) или Б3 (Пропусни)
- Забранено е да се влиза в кръга, ако ще се наложи рязка смяна на лента вътре
Движение вътре в кръга:
- Лентите в кръга се третират като успоредни ленти при нормален път
- Дясната лента — за кратко движение в кръга (следващ или втори изход)
- Лявата лента — за по-далечни изходи (трети, четвърти)
- Смяна на лента вътре в кръга е разрешена, но само след подаване на сигнал и при безопасност
Излизане: Това е най-критичният момент при многолентови кръгове:
- Навременно позициониране — при наближаване на желания изход водачът от лявата лента трябва плавно да се премести в дясната
- Мигач надясно — задължителен при напускане на кръга
- Пропускане — при преминаване от лява към дясна лента вътре в кръга трябва да се пропуснат МПС в дясната лента
- Излизането се извършва единствено от дясната лента
Много често дори от трилентови кръгови нашенецът излиза без мигач от най-лявата лента, а дори да подаде мигач, си мисли, че са му длъжни да го пропуснат и често стават инциденти.
Немалко са наглеците и със служебни автомобили на държавната администрация. Точно такъв бе случаят, който ме мотивира да ви изпратя този сигнал. Господинът от снимката караше през цялото време на АМ "Тракия" в изпреварващата лента с не повече от 100-110 км/час. Множество автомобили се видяха принудени да го изпреварят от активната лента (което само по себе си е нарушение), защото той образува огромна тапа в изпреварващата лента. Когато и аз го изпреварих, той пусна зад мен "специално светлинно сигнално устройство", за да ми покаже демонстративно, че е от НСО или друга институция, имаща право на този специален режим на придвижване.
Има ли изненадани? Управляват ни нагли мутри! Народът ни им подражава и расте цяло подобно поколение такива", завършва с притеснителна констатация разказа си нашият читател.
Читател: На българина и 5 ленти магистрала да му направят, ще си кара в лявата със 100
Още от Общество
/
Почина Валентин Георгиев
30.03
Проф. Пантев: Някой може да реши, че влизането в Тристранния пакт може да ни е национален празник
30.03
Почина Златин Тръпков
29.03
Забиха две кирки в колата на млада дама
22:54 / 30.03.2026
Крум Зарков за договора с Украйна: Акт на върховна политическа бе...
23:03 / 30.03.2026
Иво Сиромахов: Тая краставица струва 15 евра, не е някакъв евтинд...
22:34 / 30.03.2026
"Не ни въвличайте във война": Радев с остър коментар срещу властт...
23:04 / 30.03.2026
Терзиев захапа лошо Борисов заради думите му в Пловдив
21:04 / 30.03.2026
Синоптик: Ще си натрупа доста сняг в Родопите
21:13 / 30.03.2026
Актуални теми
Stranger_
на 30.03.2026 г.
Значи плащам си за данъци, плащам си винетка и дясното платно на магистралата ми е като на слалом писта. Естествено, че ще карам в лявата лента. Българина не е виновен, виновните са онези 240 хрантутника, които допускат това и които няма да ми ремонтират колата като я счупя.
Ludmil Arnaudov
на 30.03.2026 г.
Това е така при нормална магистрала. По АМ "Тракия" дясната лента е или с дупки, или е пропаднала, или набръчкана. Реално погледнато няма АМ "Тракия" понеже не отговаря на условията.
Дракон_Змей
на 30.03.2026 г.
Дясна лента на АМ "Тракия" на практика няма. Само крайна лява става за някакво движение...
Вуйчо Величко
на 30.03.2026 г.
До недоволния читател - кога за последно си спирал на знак СТОП, по начина по-който е записано в закона (щото гледам, че цитираш правилника)?
