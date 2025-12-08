ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
"Чисто, без огън и дим": Жители на Хасково и района се включиха в обучения за по-безопасна и чиста околна среда
Автор: ИА Фокус 13:41Коментари (0)133
©
виж галерията
Повече от 200 души от селата Малево, Узунджово, Конуш и гр. Хасково се включиха в поредица от обучения и доброволчески дейности по проекта "Чисто, без огън и дим“. Инициативата се реализира от читалище "Никола Вапцаров“ с подкрепата на Vivacom Регионален грант и цели да ангажира местните общности като им предостави практически знания за превенцията на пожари и връзката между човешката дейност и екологичните рискове в региона.

Проектът акцентира върху основните причини за възникване на пожари в земеделски и горски територии, както и върху ролята на човешката небрежност – от изхвърлени цигари, през неправилно палене на огън, до изгаряне на отпадъци и растителни остатъци. Чрез открити дискусии, образователни дейности и практически обучения, възрастните хора от региона, деца и техните родители научиха как замърсяването и изоставените отпадъци увеличават риска от пожари, и как това влияе на климатичните промени.

"Когато говорим с хората на разбираем език и показваме добри примери, те не просто слушат – те започват да действат. Видяхме желание, активност и ангажираност сред различни възрастови групи. За нас този проект е началото на устойчив диалог за това как да пазим природата около нас“, добавиха от читалище "Никола Вапцаров“.

Основните дейности по проекта включваха почистване на замърсени терени около населените места, боядисване на детски кът с помощта на деца и техните родители, както и поставяне на къщички за птици. По време на доброволчески уикенд, участниците изградиха палатков лагер и се включиха в образователни игри и забавни дейности като риболов, барбекю и кино под звездите.

"Радваме се, че имахме възможност да подкрепим проект, който акцентира върху една изключително важна тема – горските пожари и опазването на околната среда. Инициативата "Чисто, без огън и дим“ показа, че когато общностите разполагат с практични знания и необходимата подкрепа, те се превръщат в активен участник в намирането на решения“, сподели Елица Георгиева, директор "Корпоративни комуникации“ във Vivacom.

Vivacom Регионален грант е най-мащабната социално отговорна програма на телекома. За десет години инициативата е подкрепила 128 проекта от цялата страна с над 700 000 лв. В юбилейното си издание програмата подкрепи 10 проекта в областта на образованието и опазването на околната среда с общо 100 000 лв. Vivacom Регионален грант се реализира в партньорство с Български център за нестопанско право (БЦНП).







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Проф. Павлов: Фриволно е решено, че България е създадена през 681...
11:31 / 08.12.2025
Големите вериги: 100 лева за пакетче дъвки може да доведе до връщ...
10:54 / 08.12.2025
Андреа Чович: В Хърватия след въвеждането на еврото имаше търговц...
09:42 / 08.12.2025
Хотелиер: Имам изгорели електроуреди, за които няма компенсация
09:09 / 08.12.2025
Рибар: Положението тази година е трагично
08:50 / 08.12.2025
Големите купони ще са довечера
08:27 / 08.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Млад мъж остана завинаги на 27 след неуспешен опит за изпреварване на прав участък
Млад мъж остана завинаги на 27 след неуспешен опит за изпреварване на прав участък
18:04 / 07.12.2025
Митьо Маринов остана сам
Митьо Маринов остана сам
15:47 / 06.12.2025
Изловиха Бербатов
Изловиха Бербатов
11:24 / 06.12.2025
Обрат с решението на Общия европейски съд по повод еврото в България от 1 януари 2026 г.
Обрат с решението на Общия европейски съд по повод еврото в България от 1 януари 2026 г.
12:49 / 06.12.2025
Спешно оперираха Здравко от "Ритон"
Спешно оперираха Здравко от "Ритон"
08:38 / 06.12.2025
Голямо признание за Димитър Рачков
Голямо признание за Димитър Рачков
21:47 / 06.12.2025
Тежко положение: Наводнени кръстовища в Пловдив, свалачища затвориха пътя за Смолян, полицията е на място
Тежко положение: Наводнени кръстовища в Пловдив, свалачища затвориха пътя за Смолян, полицията е на място
08:09 / 06.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Серия от трусове в Турция
Спартак (Пд) в Трета лига, сезон 2025/2026
България в еврозоната
Студентски празник
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: