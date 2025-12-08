ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Чисто, без огън и дим": Жители на Хасково и района се включиха в обучения за по-безопасна и чиста околна среда
Проектът акцентира върху основните причини за възникване на пожари в земеделски и горски територии, както и върху ролята на човешката небрежност – от изхвърлени цигари, през неправилно палене на огън, до изгаряне на отпадъци и растителни остатъци. Чрез открити дискусии, образователни дейности и практически обучения, възрастните хора от региона, деца и техните родители научиха как замърсяването и изоставените отпадъци увеличават риска от пожари, и как това влияе на климатичните промени.
"Когато говорим с хората на разбираем език и показваме добри примери, те не просто слушат – те започват да действат. Видяхме желание, активност и ангажираност сред различни възрастови групи. За нас този проект е началото на устойчив диалог за това как да пазим природата около нас“, добавиха от читалище "Никола Вапцаров“.
Основните дейности по проекта включваха почистване на замърсени терени около населените места, боядисване на детски кът с помощта на деца и техните родители, както и поставяне на къщички за птици. По време на доброволчески уикенд, участниците изградиха палатков лагер и се включиха в образователни игри и забавни дейности като риболов, барбекю и кино под звездите.
"Радваме се, че имахме възможност да подкрепим проект, който акцентира върху една изключително важна тема – горските пожари и опазването на околната среда. Инициативата "Чисто, без огън и дим“ показа, че когато общностите разполагат с практични знания и необходимата подкрепа, те се превръщат в активен участник в намирането на решения“, сподели Елица Георгиева, директор "Корпоративни комуникации“ във Vivacom.
Vivacom Регионален грант е най-мащабната социално отговорна програма на телекома. За десет години инициативата е подкрепила 128 проекта от цялата страна с над 700 000 лв. В юбилейното си издание програмата подкрепи 10 проекта в областта на образованието и опазването на околната среда с общо 100 000 лв. Vivacom Регионален грант се реализира в партньорство с Български център за нестопанско право (БЦНП).
