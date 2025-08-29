ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Четиридневната работна седмица в България е невъзможна заради дневните ограничения на труда
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:14Коментари (0)1386
©
В последните години все по-често в Европа се обсъждат идеи за намаляване на работната седмица от пет на четири дни. В Гърция на обществено обсъждане е поставен законопроект, който предвижда по-гъвкави форми на работно време, включително възможност родителите да работят четири дни по 10 часа дневно. В Полша пък пилотно въведоха четиридневна работна седмица, за да дадат повече време на служителите за семействата им. Подобни инициативи се наблюдават и в други европейски държави.

У нас според Кодекса на труда работната седмица е петдневна с максимална продължителност до 40 часа. Данни на "Евростат“ от май тази година показват, че България е сред страните с най-дълга работна седмица в ЕС – 39 часа средно, като заедно с Гърция заемаме челните позиции.

Заместник-председателят на Българската стопанска камара (БСК) Мария Минчева заяви пред БТА, че страната ни все още не е готова да премине към четиридневна седмица при запазване на осемчасовия работен ден и настоящите възнаграждения. Според нея намаляващото работоспособно население и ниското ниво на автоматизация правят подобна промяна трудно приложима.

От тази седмица в Гърция се коментира законопроект, според който 40-часовата работна седмица ще се запази, но вместо пет дни по осем часа, гръцките граждани биха работили по 10 часа, по четири дни в седмицата, обясни тя.

Това би запазило трудовия и осигурителния стаж, както и възнагражденията, подчерта експертът. 

Според нея обаче това също не е приложимо в България, защото предполага да се работи дълги часове при един работодател, а у нас има ограничение за това колко часа труд може да се полагат в рамките на деня, обясни Минчева.

Тя добави, че това може да се случи само за отделни предприятия, но с редица ограничения, свързани с типа на предприятието, колко подписани трудови договора има служителят, как се плаща извънредният труд и други. Минчева посочи, че подобно изменение на работната седмица може да се случи само със законодателни промени.

Подобна позиция изрази и Кирил Бошев, зам.-председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Според него четиридневна седмица с намалено работно време ще доведе до спад в производителността, загуба на работни места и намаляване на приходите в бюджета.

"Хората не са роботи – продуктивността им рязко пада в последните часове на дълъг работен ден“, допълни той.

Според синдикатите темата трябва да се обсъжда чрез диалог между работодатели и работници. Конфедералният секретар на КТ "Подкрепа“ Александър Загоров посочи, че макар в някои сектори като ИТ вече да има по-гъвкави практики, у нас няма широко търсене на четиридневна работна седмица от страна на служителите. Възможно решение е въвеждането на подобни модели чрез колективни трудови договори.

От КНСБ също смятат, че моделът може да работи, но зависи от естеството на дейността. Вицепрезидентът на конфедерацията Тодор Капитанов даде пример, че в сфери като търговията на дребно, здравеопазването или транспорта промяната е трудноприложима, докато в други компании вече се експериментира успешно.

Според него ключовият фактор е заплащането – ако възнагражденията се запазят, това може да стимулира по-висока ефективност. Ако обаче се намалят, промяната ще загуби смисъл за работниците.

Четиридневната работна седмица вече се прилага експериментално в различни държави и компании по света. На Балканите идеята набира популярност, но в България засега среща сериозен скептицизъм от страна на работодателите. Основните пречки са ниската производителност, недостигът на кадри и особеностите на местната икономика.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
12-годишно момиче размаха брадва и нож срещу българска двойка в Ш...
11:34 / 29.08.2025
Майсторка на прочутия горнооряховски суджук: Използваме охладено ...
11:03 / 29.08.2025
Реорганизират движението край Карлово заради колоездачната обикол...
11:30 / 29.08.2025
Дерайлира първият вагон на бърз влак от Бургас за София
10:14 / 29.08.2025
Съдът оправда Камен Донев: "Мижитурка", "човечец" не са обиди
10:14 / 29.08.2025
През септември Yettel предлага пакет от две смарт устройства по и...
09:50 / 29.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Турист: Миналата година в същото заведение за същите неща платихме 130 лева, а тази 250
Турист: Миналата година в същото заведение за същите неща платихме 130 лева, а тази 250
12:10 / 28.08.2025
Финансов експерт: Ако искаме да сме богати, първото нещо, което правим, когато имаме пари, е да отделяме за себе си
Финансов експерт: Ако искаме да сме богати, първото нещо, което правим, когато имаме пари, е да отделяме за себе си
13:10 / 27.08.2025
Честито на Деян Донков!
Честито на Деян Донков!
14:45 / 27.08.2025
Експерт: Фалшиво сирене има само в България, в другите страни се счита за криминално деяние
Експерт: Фалшиво сирене има само в България, в другите страни се счита за криминално деяние
12:31 / 27.08.2025
Караколев: Румънско мляко след преработка в България се изнасяше в Гърция като сирене, кашкавал и извара
Караколев: Румънско мляко след преработка в България се изнасяше в Гърция като сирене, кашкавал и извара
08:43 / 27.08.2025
Директор: Докато ученикът е в училище, няма да има право да използва мобилен телефон
Директор: Докато ученикът е в училище, няма да има право да използва мобилен телефон
22:22 / 27.08.2025
Експерт: Украински туристи и полски групи държат сезона жив по Българското Черноморие
Експерт: Украински туристи и полски групи държат сезона жив по Българското Черноморие
09:54 / 28.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ДЮШ на ПФК Ботев (Пд)
Спартак (Пд) в Трета лига, сезон 2025/2026
Шампионска лига сезон 2025/26
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: