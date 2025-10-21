Четиридневната работна седмица повишава мотивацията, но натоварва семействата

© Четиридневната работна седмица води до по-голямо удовлетворение от работата и засилва мотивацията на служителите, но същевременно предизвиква проблеми в баланса между кариера и семейство. Това показва ново проучване на изследователския проект "Фор из мор?!" (Four-is-More?!), цитирано от австрийската новинарска агенция АПА и БТА



В анкетата са участвали около 500 души от Виена и провинция Долна Австрия. Проучването е проведено съвместно от Ева Цедлахер от Университета "Вебстър“ и Мартина Хартнер-Тифенталер от Техническия университет във Виена.



"Вече не е необходимо да доказваме колко добре се отразява четиридневната работна седмица на екипната работа“, коментира Мануел Аман от агенцията за дигитални кампании и стратегии 23bis.



Според него мнозинството от запитаните признава положителния ефект на четиридневната седмица както в личен, така и в професионален план.



Заради удължения работен ден обаче бащите имат по-малко време за децата си, което увеличава грижите на майките.



"Най-вече става въпрос за жените, които са в майчинство или работят почасово. Бащите наистина имат повече време за семейството си през почивните дни, но в работните разполагат с още по-малко, отколкото до момента“, обяснява Яна Микац, една от авторките на проучването.



За родителите, които отглеждат децата сами, ефектът е още по-голям – по-дългите работни дни почти напълно изключват личния живот. В тази връзка изследователите препоръчват цялостно намаляване на работните часове като начин за постигане на по-равнопоставеност в семействата.



"Прекарването на по-малко часове на работа наистина би дало отражение“, посочват те.