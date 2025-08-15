Четири области са предупредени

ЗАРЕЖДАНЕ...
Днес в повечето райони ще е предимно слънчево. В Югозападна България и планините ще се развива купеста облачност и на места ще превали. Ще духа до умерен, в Югоизточна България временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, за София - около 31°.
В планините ще преобладава слънчево време. В следобедните часове на отделни места в Рило-Родопската област ще превали. Ще духа умерен и временно силен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 25°, на 2000 метра - около 17°.
По Черноморието ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността през втората половина на деня над южното крайбрежие. Ще продължи да духа умерен, временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27° и 29°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
Автомобил буквално влезе в автобус, има загинал
08:32 / 15.08.2025
Товарен влак с цистерни с дизелово гориво гори край Пясъчево
07:57 / 15.08.2025
Отбелязваме един от най-големите християнски празници
07:58 / 15.08.2025
Вили Лилков: Следващият президент не трябва да прилича на Румен Р...
23:02 / 14.08.2025
Инвеститори в имоти: В България доходността от наеми е ниска, а в...
20:32 / 14.08.2025
Утре изтича крайният срок за обезопасяването на опасни участъци в...
20:40 / 14.08.2025
Слави Трифонов: Нямам думи!
19:09 / 13.08.2025
След грешна резервация - семейство и трето дете напът
16:55 / 13.08.2025
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
14:11 / 13.08.2025
Те нямат сватба, но отбелязват годишнината си
14:13 / 13.08.2025
Край на жегите за лято 2025
08:28 / 14.08.2025
