ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Четири области са предупредени
Автор: ИА Фокус 08:01Коментари (0)974
©
Жълт код за силни ветрове е обявен в четири области в страната днес. Това показва справка на сайта на НИХМ. Предупреждението е вятър от изток-североизток с пориви между 20-22 m/s. Жълтият код е издаден за областите Кърджали, Хасково, Ямбол и Бургас. 

Днес в повечето райони ще е предимно слънчево. В Югозападна България и планините ще се развива купеста облачност и на места ще превали. Ще духа до умерен, в Югоизточна България временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, за София - около 31°.

В планините ще преобладава слънчево време. В следобедните часове на отделни места в Рило-Родопската област ще превали. Ще духа умерен и временно силен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 25°, на 2000 метра - около 17°.

По Черноморието ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността през втората половина на деня над южното крайбрежие. Ще продължи да духа умерен, временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27° и 29°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.


Още по темата: общо новини по темата: 625
15.08.2025 Краят на лятото, сезонът се обърна
15.08.2025 Къци Вапцаров с изумителна история от нашето море
14.08.2025 НИМХ с пълната прогноза за уикенда и началото на следващата седмица
14.08.2025 Издадено е предупреждение за 15 август!
14.08.2025 Заради жегите: НКЖИ предприе тази стъпка върху 700 км релсов път
14.08.2025 Ад на магистрала "Тракия", дано шофьорът е успял да излезе
предишна страница [ 1/105 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Автомобил буквално влезе в автобус, има загинал
08:32 / 15.08.2025
Товарен влак с цистерни с дизелово гориво гори край Пясъчево
07:57 / 15.08.2025
Отбелязваме един от най-големите християнски празници
07:58 / 15.08.2025
Вили Лилков: Следващият президент не трябва да прилича на Румен Р...
23:02 / 14.08.2025
Инвеститори в имоти: В България доходността от наеми е ниска, а в...
20:32 / 14.08.2025
Утре изтича крайният срок за обезопасяването на опасни участъци в...
20:40 / 14.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Катастрофи в София
Пожари 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: