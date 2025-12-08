ЗАРЕЖДАНЕ...
Честито на един от най-богатите българи
Златев е изпратен да учи в най-престижния университет в соцлагера - Московския държавен институт за международни отношения. Там е състудент с Вагит Алекперов, който десет години след завършването им го прави представител на своята империя "ЛУКойл" в България. При правителствтото на Костов руският гигант купува Нефтохим - Бургас - най-голямото предприятие в България.
След това развива и най-голямата верига бензиностанции у нас "Лукойл" - България, на която Златев е шеф. През 2007 г. Златев се жени за манекенката Люба Христова - Мис Пловдив 2001, с която се е запознал на Слънчев бряг.
Двамата имат син Васил и дъщеря Кристина. През 2011 г. Златев е в епицентъра на мощен скандал заради отнемането на лиценза за търговия с горива на ЛУКойл от Агенция Митници.
