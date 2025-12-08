Честито на един от най-богатите българи

© Валентин Златев е български бизнесмен. Роден е в града на Тодор Живков - Правец на 8 декември 1965 г. В далечната 1968 г., когато той е на три годинки, баща му Васил Златев става председател на Селския народен съвет, някогашен аналог на длъжността кмет. След обявяването на Правец за град той продължава да го ръководи, но вече като председател на Изпълнителния комитет на Общинския народен съвет. До 1989 г. той е несменяем управник на родното място на Бай Тошо.



Златев е изпратен да учи в най-престижния университет в соцлагера - Московския държавен институт за международни отношения. Там е състудент с Вагит Алекперов, който десет години след завършването им го прави представител на своята империя "ЛУКойл" в България. При правителствтото на Костов руският гигант купува Нефтохим - Бургас - най-голямото предприятие в България.



След това развива и най-голямата верига бензиностанции у нас "Лукойл" - България, на която Златев е шеф. През 2007 г. Златев се жени за манекенката Люба Христова - Мис Пловдив 2001, с която се е запознал на Слънчев бряг.



Двамата имат син Васил и дъщеря Кристина. През 2011 г. Златев е в епицентъра на мощен скандал заради отнемането на лиценза за търговия с горива на ЛУКойл от Агенция Митници.