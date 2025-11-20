ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Черният петък идва с повече стил и смарт технологии от Yettel
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:03Коментари (0)241
©
Намаленията са както за покупки в брой, така и на лизинг

Ноември и неговият "черен петък“ винаги идват с голямо очакване. Списъци с желания, табове, които пазим от седмици, и онази малка тръпка, когато най-накрая ще си купим нещо, което искаме отдавна, при това на по-добра цена. Но тази година Yettel превръща "Черния петък“ не просто в лов на намаления, а в момент на себеизразяване, практичност и умни решения, които остават с нас дълго след този ден.

Тук не говорим само за устройства, а за начин на живот, в който технологиите елегантно се вписват в ритъма на ежедневието ни и ни държат свързани със света. Ето и някои от най-добрите оферти, които ни предлага телекомът.

Apple Watch S10 - дизайн, който казва достатъчно сам по себе си

Когато говорим за смартчасовници, има едно име, с което всички са запознати - Apple Watch. Това е повече от аксесоар, това е модерна форма на себеизразяване. Изчистен, лек и стилен, този часовник е създаден за хора, които не просто искат да следят времето, а да го използват пълноценно.

С интуитивен дисплей, нови функции за здраве и активност и безупречна интеграция с iPhone, Apple Watch се превръща в личен асистент, треньор и моден акцент едновременно. Независимо дали спортуваме, работим или просто излизаме на среща, той винаги е там, за да ни напомни, че стилът и интелигентността вървят ръка за ръка.

През целия ноември Apple Watch Series 10 моделите се предлагат с отстъпки от Yettel при закупуване в брой или на лизинг. Цената им започва от 31.99 лв. / 16.36 евро на месец за 2 години или 659.99 лв. / 337.45 евро в брой. Налични са вариации с най-различни каишки, така че всеки да открие тази, която му подхожда в най-голяма степен.

Смарт часовници HAMA - достъпната страна на технологиите

Не всяко качествено смарт устройство трябва да бъде скъпо. Понякога е достатъчно да е практично, надеждно и красиво. Именно затова смартчасовниците от HAMA са идеален избор за онези, които искат да направят първата си крачка в света на носимите технологии.

HAMA Fit Watch 7010 е с голям AMOLED дисплей и излъчване, което би могло да пасне както на тренировка във фитнеса, така и в офиса, със спортно-елегантен тоалет. HAMA Fit Watch 5010 е с по-нежен и елегантен дизайн, подходящ за всяка модерна дама, която иска да бъде стилна и практична.

С дълъг живот на батерията и функции като проследяване на активността, пулса и съня, тези умни аксесоари предлагат всичко необходимо, за да останем свързани и мотивирани, без да натоварваме бюджета си.

Този ноември HAMA Fit Watch 7010 може да бъде закупен от Yettel за 24 месечни вноски от 4.99 лв. / 2.55 евро или в брой за 99.99 лв. / 51.12 евро. Дамският HAMA Fit Watch 5010 е на цена от 2.99 лв. / 1.53 евро на месец за 2 години или 67.99 лв. / 34.76 евро в брой.

Samsung Galaxy Buds FE - качествен звук навсякъде, по всяко време

За пълноценно изживяване по време на път или тренировка е нужен и перфектният звук. Samsung Galaxy Buds FE предлагат ясно, дълбоко и наситено аудио в компактен дизайн, който се вписва безупречно във всекидневието, като се побира във всеки джоб и малка чанта.

С функция за активно шумопотискане, дълъг живот на батерията и комфортно прилягане, те са създадени за движение, срещи, спортни активности и всичко между тях. Независимо дали сме в метрото, във фитнеса или просто на разходка в града - тези слушалки правят всеки момент по-личен и по-звучен.

Samsung Galaxy Buds FE са на преференциална цена от 6.49 лв. / 3.32 евро на месец за 2 годйни или 129.99 лв. / 66.46 евро в брой до края на ноември в Yettel, като част от промоциите за “Черен петък".

Море от оферти

Изброените продукти са само малка част от селекцията с намалени апарати в Yettel през този ноември. Сред предложенията са и множество мобилни устройства, като освен отстъпка клиентите получават за тях и всички предимства на пакета с услуги “Смартфон вселена". Те включват 3 години гаранция за смартфоните, вместо стандартните 2, поддръжка в оторизиран сервиз на оператора, в случай на повреда, възможност за включване на допълнителна застраховка, както и опция за връщане на стар телефон, таблет или смартчасовник за рециклиране, в замяна на отстъпка за нов уред.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Допълнителните почивни дни около Нова година ще намалят струпване...
12:35 / 20.11.2025
"Ние, потребителите": Подписът пред търговец е като годеж, но пра...
12:44 / 20.11.2025
Наша актриса: Уморих се и ми писна
12:52 / 20.11.2025
Предлагат летният сезон по Черноморието да започва от април
12:27 / 20.11.2025
Зловещо видео: Автомобил помита трудноподвижен пешеходец! 
12:04 / 20.11.2025
Автобусните превозвачи: Цените на билетите е възможно да скочат с...
11:22 / 20.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
13:16 / 19.11.2025
Експерти: С цените на имотите в България ще се случи същото, което стана и в Хърватия след приемането на еврото
Експерти: С цените на имотите в България ще се случи същото, което стана и в Хърватия след приемането на еврото
10:06 / 19.11.2025
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
10:26 / 19.11.2025
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
10:47 / 19.11.2025
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
11:50 / 18.11.2025
Много щастие за 4 зодии днес
Много щастие за 4 зодии днес
08:49 / 18.11.2025
Служителите могат да останат без ваучери за храна, секторът настоява сумата да се увеличи до 150 евро през 2026 г.
Служителите могат да останат без ваучери за храна, секторът настоява сумата да се увеличи до 150 евро през 2026 г.
12:18 / 19.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Предаване "Цветовете на Пловдив"
БК Локомотив Пловдив
Специализирани полицейски операции в страната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: