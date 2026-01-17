Черна новина достигна семейството на Симеон Сакскобурготски

© От канцеларията на бившия министър-председател Симеон Сакскобурготски съобщиха тъжна новина, покрусила царското семейство:



"От този свят си отиде Нейно Царско Височество принцеса Ирене - принцеса на Гърция и Дания, сестра на покойния крал Константин Гръцки и Кралица София Испанска.



Близка приятелка на българското Царско семейство. Припомняме, че на 23 април 2008г., Принцеса Ирене Гръцка и Кралят на Мароко Мохамед VІ станаха кръстници на Симеон-Хасан, първородния син на Н.Ц.В. Княгиня Калина и съпруга ѝ Китин Муньос".