|Черна новина достигна семейството на Симеон Сакскобурготски
"От този свят си отиде Нейно Царско Височество принцеса Ирене - принцеса на Гърция и Дания, сестра на покойния крал Константин Гръцки и Кралица София Испанска.
Близка приятелка на българското Царско семейство. Припомняме, че на 23 април 2008г., Принцеса Ирене Гръцка и Кралят на Мароко Мохамед VІ станаха кръстници на Симеон-Хасан, първородния син на Н.Ц.В. Княгиня Калина и съпруга ѝ Китин Муньос".
