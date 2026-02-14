Частично бедствено положение в Пловдивско заради свлачище

© В община Септември е обявено частично бедствено положение, заради активирало се свлачище, което е достигнало до двора на една от близките къщи.



Компрометиран е и участък от републикански път, в близост до жп прелеза в селото.



Причината за активирането на свлачището са продължителните дъждове през последния месец. В близост до свляклата се земна маса има още една къща, но тя не е засегната, предаде БНР.



Предприети са укрепителни дейности, на място има техника.



Движението на автомобили от жп-прелеза до центъра на село Варвара е временно затворено.