|Чаcтни линейки трупат глоби за превишена скорост
Проблемът се оказва системен за частните фирми за спешна медицинска помощ. За разлика от държавните, които по закон нямат право да напускат пределите на своята област, частните линейки често се налага да транспортират пациенти в критично състояние на стотици километри – например от Смолян до Пловдив. В тези ситуации всяка секунда е от значение и шофьорите са принудени да карат с по-висока от разрешената скорост.
"Отнасяме много глоби за превишена скорост“, споделя пред NOVA Георги Георгиев, управител на фирма за бърза медицинска помощ. Той обясни, че въпреки че линейките са автомобили със специален режим на движение, камерите на КАТ ги засичат и автоматично им издават електронни фишове. Към момента фирмата му е натрупала глоби за над 5-6 хиляди лева.
Парадоксът е, че въпреки спешността на случаите, законът не прави разлика. "Всички, които сме в движение, сме длъжни да изпълняваме закона“, казва Георгиев. От полицията обясняват, че камерите не могат да регистрират дали линейката е с включена звукова и светлинна сигнализация.
Фирмата е принудена да обжалва всяка глоба в съда, което е свързано със загуба на време и финансови средства. Макар съдилищата често да отменят фишовете, процедурата е тромава, а глобите продължават да валят. Собствениците на частни линейки се обръщат към министрите на вътрешните работи и на транспорта с апел за законодателна промяна, която да реши този абсурден казус, в който спасяването на човешки живот се оказва наказуемо.
