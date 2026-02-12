ИЗПРАТИ НОВИНА
ЧСУ "Космос" с обяснение за убитото момче край Околчица
Автор: Теодора Патронова 16:13Коментари (0)567
© cischool.bg
Александър Макулев е записан в училището през 2023 г. В хода на обучението му са налице чести отсъствия, за които родител е уведомявал училището своевременно, че са свързани със спортна дейност и участие в международни събития. Представяни са писмени уведомления и извинителни бележки от родителите, които са администрирани съгласно вътрешните правила и действащата нормативна уредба. На 15.12.2025 г. в училището е постъпила писмена молба от името на родителите, с която е заявено желание детето да бъде отписано, считано от началото на втория учебен срок на учебната 2025/2026 година – 30.01.2026 г. Това се казва в позиция от ръководството на ЧСУ "Космос“. 

ФОКУС публикува цялата позиция: 

Във връзка с изнесена информация от Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) пред Народно събрание на Република България относно извършвана проверка от Министерство на образованието и науката (МОН) в ЧСУ "Космос“, намираме за необходимо да изложим следната официална позиция с цел обективно информиране на обществеността и предотвратяване на внушения, основани на непълни или извадени от контекст данни.

Към настоящия момент проверката на компетентните институции е висяща. Процесът по събиране, анализ и съпоставка на относимите документи и факти не е приключил, поради което не са формирани окончателни констатации и правни изводи. Публично представената информация отразява отделни аспекти от проверката, без да обхваща цялостната фактическа и правна рамка на случая.

ЧСУ "Космос“ оказва пълно, безусловно и своевременно съдействие на проверяващите органи. На компетентните институции е предоставена цялата изискана документация, включително административни актове, кореспонденция, ученическа документация и вътрешни регистри. Училището няма и не е имало намерение да възпрепятства или затруднява проверката по какъвто и да било начин.

По отношение на конкретните факти: детето Александър Макулев е записано в училището през 2023 г. В хода на обучението му са налице чести отсъствия, за които родител е уведомявал училището своевременно, че са свързани със спортна дейност и участие в международни събития. Представяни са писмени уведомления и извинителни бележки от родителите, които са администрирани съгласно вътрешните правила и действащата нормативна уредба. На 15.12.2025 г. в училището е постъпила писмена молба от името на родителите, с която е заявено желание детето да бъде отписано, считано от началото на втория учебен срок на учебната 2025/2026 година – 30.01.2026 г. Отписването е заведено административно на 03.02.2026 г., като в електронната информационна система е отразена датата на техническа обработка – 06.02.2026 г. Посочените дати представляват административни действия по регистриране и отразяване на волеизявление, направено от родителите.

Категорично заявяваме, че дейността на училището се осъществява при стриктно спазване на приложимото законодателство, включително Закон за предучилищното и училищното образование, както и подзаконовите нормативни актове и вътрешните правила на институцията. В своята дейност се ръководим от принципите на законосъобразност, институционална отговорност и защита на висшия интерес на детето.

В последната седмица са установени случаи, при които отделни медии разпространяват изображения на ученици на училището без изричното и информирано съгласие на техните родители или законни представители. Налице е и конкретен инцидент, при който екип на медия е причаквал ученици пред сградата на училището в часовете на тяхното пристигане с цел заснемане. С оглед защитата на децата и предотвратяване на ескалация на ситуацията е подаден сигнал на телефон 112 за съдействие от компетентните органи. Разпространението на изображения на непълнолетни лица без надлежно правно основание представлява недопустима намеса в личния им живот и поставя под риск тяхната сигурност и емоционално състояние. Подобни действия създават предпоставки за вторична виктимизация и публично стигматизиране на деца, които следва да се ползват с повишена степен на закрила.

С оглед защита на правата и достойнството на учениците, както и с цел ограничаване на по-нататъшно неправомерно разпространение на съдържание, училището предприе превантивни мерки, включително временно деактивиране на профилите си в социалните мрежи и временно сваляне на секция "Екип“ от интернет страницата си. Подадени са сигнали до компетентните органи относно установени случаи на неправомерно обработване и разпространение на лични данни в нарушение на Регламент (ЕС) 2016/679 и приложимото национално законодателство, както и във връзка с необходимостта от защита на децата съобразно действащата уредба в областта на закрилата на детето. 

Подчертаваме, че учебният процес в ЧСУ "Космос“ протича нормално, при гарантирана безопасна и подкрепяща образователна среда. Извършваните проверки не възпрепятстват образователната дейност. Апелираме към средствата за масова информация за отговорно, балансирано и законосъобразно отразяване на случая, с оглед спазване на принципите за защита на личните данни, презумпцията за невиновност и висшия интерес на детето. Всяко прибързано внушение или непроверена интерпретация преди приключване на институционалните проверки създава риск от необосновано накърняване на репутацията на лица и институции. ЧСУ "Космос“ ще информира обществеността при наличие на официални и окончателни резултати от проверката.


