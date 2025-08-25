ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Цената за килограм трюфели сега е около 100 лева, прогнозите са да стигне до 700 лева
Славчо Мадански търгува с диворастящи гъби от дълго време в чернооченското село Паничково. Казва, че тази година количествата са значително по-малки.
"Тази година засушаването е жестоко. При такова засушаване няма как да имаме гъби".
"Има малко гъби тази година – манатарка, пачи крак, челадинка", допълни пред БНТ Бергюл Мехмед.
Славчо обаче намира и друга причина за намаляването на гъбите.
"Забелязвам, че по-малкото гъби вероятно се дължат и на факта, че не можахме да научим берачите да използват ножчето, за да прерязват дъното на гъбата".
И ако в гората няма много от традиционните гъби като манатарка и пачи крак, то не така стои въпросът с трюфелите и смръчкулата, които са и по-скъпи.
"Трюфелът тази година, интересно защо – суша беше за всички гъби. Сега, дали фактът, че той расте 10 см под земята и може би там по-късно усещат липсата на влага... Тази година е с много-много добра реколта от трюфели", коментира Славчо Мадански.
Цената за килограм трюфели сега е около 100 лева, но през есента прогнозите са да стигне до 700 лева. Българският трюфел се радва на голям интерес в Европа, а събирането му се очертава като добър източник на доходи.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Промениха прогнозите, краят на лятото се отлага!
20:27 / 24.08.2025
Пловдивчанин към Хампарцумян: Можеш да живееш в панелка и да имаш...
20:00 / 24.08.2025
Идва след броени часове
19:19 / 24.08.2025
Хиляди на протест срещу безводието в Плевен: Настояват за оставка...
18:05 / 24.08.2025
Туристка: Какво да правя в Гърция? За същите пари в България ще с...
17:04 / 24.08.2025
Алибегов: Цените са по-високи по плажовете у нас, защото сезонът ...
16:07 / 24.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
След 20 години култов дует отново заедно
11:27 / 23.08.2025
Честито на Боряна Калейн
08:32 / 23.08.2025
Азис с признание за Мила Роберт
21:36 / 23.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS